Chuyên gia thuế, ngân hàng giải đáp hàng loạt thắc mắc của hộ kinh doanh trước thời đại mới

Mới đây, Cục Thuế đã phát đi công văn hỏa tốc gửi Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố, yêu cầu khẩn trương rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ và đảm bảo 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thực hiện đúng quy định trước các mốc thời gian quan trọng trong tháng 9/2025.

Cục Thuế nhấn mạnh các địa phương phải tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, kiên quyết không để tình trạng trì trệ hay bỏ sót đối tượng thuộc diện bắt buộc.

Theo Cục Thuế, căn cứ dữ liệu kê khai trên Tờ khai 01/CNKD của hộ kinh doanh cho thấy, một số thuế tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ kinh doanh còn phải rà soát trên tổng số hộ có thể thuộc diện phải sử dụng cao hơn trung bình (26%).

Như đã biết, từ ngày 1/ 6 năm nay, một quy định mới bắt đầu có hiệu lực, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với hàng triệu hộ kinh doanh. Theo Nghị định 70, các hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, xuất trực tiếp từ máy tính tiền và kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan thuế.

Mặc dù quy định này đã đi vào thực tiễn được 2 tháng qua, phần lớn các hộ kinh doanh cho đến nay vẫn còn nhiều lúng túng, băn khoăn trong việc áp dụng những tiêu chuẩn hoàn toàn mới.

Trong khi đó, theo Nghị quyết 68, từ năm 2026, toàn bộ hộ kinh doanh sẽ phải rời bỏ hình thức thuế khoán để chuyển sang kê khai thuế điện tử. Quy định này vừa mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các hộ kinh doanh.

Trên thực tế, Việt Nam hiện có khoảng 5 triệu hộ cá nhân kinh doanh, được xem là lực lượng quan trọng của phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, phần lớn họ vẫn đang vận hành theo phương thức truyền thống, ghi chép thủ công, quản lý bằng sổ tay,…Nhiều hộ kinh doanh không quen sử dụng công nghệ, chưa biết gì về máy tính tiền, và tầm quan trọng của quản lý tài chính, thuế. Điều này khiến nhiều hộ khó có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn, càng khó hơn để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Điều tích cực hiếm hoi trong việc hiện đại hoá hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ của các hộ kinh doanh những năm gần đây là đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức thanh toán, chuyển từ tiền mặt sang thanh toán điện tử. Tuy nhiên, bởi vì những hiểu biết chưa chính xác về quy định thuế mới mà nhiều hộ đột ngột quay về chuộng thanh toán tiền mặt, làm giảm trải nghiệm của khách hàng, gây ảnh hưởng ngược lại về doanh thu.

Trong khi đó, những hộ kinh doanh mạnh dạn thay đổi đã bắt đầu ghi nhận những hiệu quả tích cực. Khi có chứng từ hợp pháp, hàng hóa của hộ kinh doanh dễ dàng đi vào hệ thống phân phối chính thức, trở thành đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp. Minh bạch tài chính cũng là điều kiện tiên quyết để ngân hàng yên tâm cấp tín dụng, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh mở rộng quy mô, đầu tư thiết bị và từng bước chuyên nghiệp hóa.

Trước thực trạng trên, việc tìm lời giải cho các hộ kinh doanh còn chậm thay đổi là nhu cầu cấp bách. Đó cũng chính là lý do CafeF phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tổ chức Talk Show "Tháo gỡ điểm nghẽn – Đón cơ hội cùng hộ kinh doanh".

Khách mời đặc biệt của Talk Show là bà Nguyễn Thị Cúc – chuyên gia cao cấp về thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Chương trình cũng có sự tham gia của đại diện ngân hàng là ông Đậu Quang Thế – Thành viên ban điều hành BVBank, người sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn của ngân hàng, nơi tiếp xúc trực tiếp với hàng trăm nghìn hộ kinh doanh đang tìm kiếm giải pháp vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Chánh Trung – Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân BVBank – sẽ chia sẻ những sản phẩm tín dụng được thiết kế riêng cho từng nhóm hộ kinh doanh, từ nhỏ lẻ, tầm trung đến nhóm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Talk Show "Tháo gỡ điểm nghẽn – Đón cơ hội cùng hộ kinh doanh" do CafeF phối hợp với Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) tổ chức, sẽ là diễn đàn mở để cùng các chuyên gia và ngân hàng bàn về thực trạng, cơ hội và thách thức của hàng triệu hộ kinh doanh trong bối cảnh mới. Chương trình có sự tham gia của chuyên gia đầu ngành về thuế, cùng đại diện ngân hàng BVBank. Talk Show sẽ được phát sóng vào 19h30 ngày 16/9 trên Fanpage chính thức của CafeF và BVBank, mang đến nhiều góc nhìn thiết thực và giải pháp hữu ích cho cộng đồng hộ kinh doanh.



