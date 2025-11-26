Thông tin mới vụ cầu Sông Lô hư hỏng, cơ quan công an khởi tố vụ án

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9800 về việc khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng.

Trước đó, ngày 22-11, ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan báo cáo sơ bộ về tình trạng hư hỏng và tiến độ triển khai nhiệm vụ khắc phục công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng chủ trì toàn diện việc chỉ đạo xử lý, hoàn thiện hồ sơ… Phương án sửa chữa trước khi trình UBND tỉnh phải lấy ý kiến thống nhất của Công an tỉnh; đồng thời đề nghị lực lượng công an phối hợp, hỗ trợ trong suốt quá trình thi công.

Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô. Ảnh: Công an cung cấp

Căn cứ kết quả kiểm định và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Sở Xây dựng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát và thi công bảo đảm năng lực, kinh nghiệm theo quy định. Về kinh phí, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng nguồn vốn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp.

Về tiến độ, Sở Xây dựng phải sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai sửa chữa, đưa công trình vào khai thác trong tháng 3-2026.

Cùng với đó, Sở quyết định thành lập Tổ công tác để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Sở Xây dựng triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 27-10, một số nguồn tin phản ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn. Theo đó, khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Cùng ngày 27-10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và tiến hành điều tra, xác minh.

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô (thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, Phú Thọ), trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Cầu Sông Lô bắc qua sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8-2010, có tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 21-3-2015.

Cầu có chiều dài 517,8 m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850 m. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, cầu có hiện tượng hư hỏng. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tỉnh Phú Thọ đã cấm một số phương tiện tải trọng trọng lớn qua cầu và tiến hành phân luồng giao thông tại khu vực này.