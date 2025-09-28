Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ đoạn mới, khiến nạn nhân biết rõ bị lừa nhưng vẫn chuyển tiền cho lừa đảo

28-09-2025 - 10:40 AM | Kinh tế số

Chỉ vì muốn tìm một công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập, người đàn ông ở Trung Quốc đã rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi, mất hàng trăm triệu đồng.

Một người đàn ông ở Nam Kinh (Trung Quốc) mới đây đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo việc làm online, câu chuyện của anh được chia sẻ như lời cảnh tỉnh cho nhiều người.

Theo JSTVNews, anh Trần, sống tại khu Giang Bắc, vốn chỉ muốn tìm một công việc làm thêm để kiếm chút thu nhập phụ. Thế nhưng, mong muốn giản đơn ấy lại khiến anh mất số tiền lớn. Anh kể: “Tôi không hề mơ làm giàu, chỉ nghĩ có thêm chút tiền tiêu vặt. Nhưng cuối cùng thì chẳng những không kiếm được gì, mà còn mất trắng tiền của mình”.

Thủ đoạn mới, khiến nạn nhân biết rõ bị lừa nhưng vẫn chuyển tiền cho lừa đảo- Ảnh 1.

Ngay cả khi đã biết rõ bị lừa, anh Trần vẫn thú nhận mình có thôi thúc muốn tiếp tục chuyển tiền. (Ảnh minh hoạ)

Câu chuyện bắt đầu khi anh Trần đăng hồ sơ tìm việc trên một nền tảng trực tuyến. Chỉ ít lâu sau, một người tự xưng nhân viên nền tảng đã liên hệ, giới thiệu cho anh công việc gọi là “chuyển khoản hưởng hoa hồng”. Nhiệm vụ nghe có vẻ dễ dàng: chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản chỉ định, anh sẽ vừa được hoàn lại tiền gốc vừa có thêm hoa hồng.

Tin tưởng, anh Trần chuyển tổng cộng ba lần với số tiền lên tới 34.000 NDT (khoảng 120 triệu đồng). Nhưng khi muốn rút tiền, hệ thống báo lỗi và yêu cầu anh phải chuyển thêm 53.260 NDT (khoảng 189 triệu đồng) nữa thì mới được hoàn tiền. Lúc này anh mới vỡ lẽ mình rơi vào bẫy.

Điều đáng nói là ngay cả khi đã biết rõ bị lừa, anh Trần vẫn thú nhận mình có thôi thúc muốn tiếp tục chuyển tiền. “Có thể nếu tôi chuyển thêm 50.000 NDT, số tiền trước đó sẽ được trả lại. Tôi chỉ là không cam lòng”, anh chia sẻ. Anh cho rằng tâm lý này cũng là nguyên nhân khiến nhiều nạn nhân khác tiếp tục nạp tiền, nuôi hy vọng mong manh sẽ lấy lại được. Thực tế, đó chỉ là một chiếc hố không đáy mà kẻ lừa đảo giăng ra.

Thủ đoạn chung của các đối tượng là giả danh nhà tuyển dụng, lợi dụng các nền tảng việc làm để tung lưới diện rộng. Chúng thường mời gọi ứng viên làm những nhiệm vụ đơn giản như đặt đơn hàng ảo, nhấn “thích”, và sẽ trả hoa hồng nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạn nhân đã “xuống tiền” nhiều hơn, chúng sẽ viện lý do như “nhiệm vụ chưa hoàn thành” hay “thao tác bất thường” để từ chối thanh toán.

Cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo người dân khi tìm việc online phải chọn các nền tảng uy tín, xác thực rõ thông tin doanh nghiệp, đồng thời có thể kiểm tra qua website chính thức hoặc đường dây nóng. Với những công việc quảng cáo “dễ làm, lương cao, kiếm tiền nhanh”, cần đặc biệt cảnh giác để không rơi vào bẫy của kẻ gian.

Công an đưa ra cảnh báo mới liên quan đến hộ chiếu, người dân lưu ý!

