Thu hàng trăm ha đất muối làm Khu công nghiệp Trung Nam - Cà Ná

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná – chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Cà Ná (giai đoạn 1) – vừa hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị triển khai dự án có quy mô 378 ha, tổng mức đầu tư khoảng 3.875,9 tỉ đồng.

Dự án nằm ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, thuộc quy hoạch tổng thể Khu công nghiệp Cà Ná rộng hơn 827 ha, hướng đến phát triển khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, ưu tiên công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và thân thiện môi trường.

Khu vực Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị đầu tư Khu công nghiệp Cà Ná ở giai đoạn 1 với diện tích 378 ha

Theo hồ sơ nghiên cứu khả thi, để triển khai dự án, khoảng 170 ha đất làm muối, nuôi trồng thủy sản và đất rừng sẽ được chuyển đổi sang đất công nghiệp. Trong đó có 18,35 ha đất rừng phòng hộ, 14,22 ha đất làm muối và hơn 159 ha đất nuôi trồng thủy sản. Phần đất làm muối hiện do Công ty Cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận và người dân quản lý, sản xuất.

Bên cạnh đó, Dự án dự kiến thu hồi gần 191 ha đất của 132 hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của các hộ làm nông, sản xuất muối.

Ngoài ra, khoảng 220 ngôi mộ thuộc Nghĩa trang Yên Ngựa cũng sẽ được di dời. Chủ đầu tư cam kết phối hợp chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề và đảm bảo an sinh cho người dân bị ảnh hưởng.

Do có sử dụng diện tích rừng phòng hộ và khả năng tác động đến nguồn nước suối Quán Thẻ trong quá trình thi công, dự án được đánh giá có yếu tố nhạy cảm môi trường.

Chủ đầu tư khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, bảo đảm tiêu chuẩn về nước thải, tiếng ồn và an toàn lao động.

Theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa, Khu công nghiệp Cà Ná là dự án hạ tầng trọng điểm, kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp – dịch vụ – logistics ven biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Nam Trung Bộ.