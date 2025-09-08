Thủ tướng: Cần giữ ổn định lãi suất đồng tiền Việt Nam

Quan tâm nhiều hơn tới một số lĩnh vực

Chiều 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách để nghe các ý kiến góp ý về ứng phó với các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong năm 2025 phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% và 2 con số trong những năm tiếp theo, Thủ tướng cho biết, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng không thể không làm.

Chính phủ luôn cầu thị lắng nghe các ý kiến đóng góp về các giải pháp, nhất là giải pháp đột phá để đạt được mục tiêu đề ra và Hội đồng Tư vấn chính sách là một kênh chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Tại cuộc làm việc, đề cập đến kinh tế vĩ mô , các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách nhận định, hiện nay kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, trong đó tăng trưởng tín dụng cơ bản phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, dòng vốn vẫn cơ bản tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tỷ lệ nợ công/GDP trong ngưỡng an toàn.

Hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8,3 - 8,5% trong năm 2025 và hai con số giai đoạn 2026 - 2030. So sánh với một số nền kinh tế trong giai đoạn phát triển thần kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) thì dự kiến mức tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam giai đoạn tới là phù hợp.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực như tỷ giá, giá vàng, chứng khoán, bất động sản đòi hỏi sự quan tâm lớn hơn. Hội đồng đề nghị kiên định mục tiêu tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, an toàn, bao trùm và bền vững, trong đó hết sức lưu tâm đến chất lượng tăng trưởng và ổn định vĩ mô.

Đối với vấn đề kích cầu tiêu dùng, các thành viên cho rằng, các động lực tăng trưởng cả từ phía cung và phía cầu cần được làm mới và khai thác hiệu quả; kích cầu tiêu dùng bằng các giải pháp về tài khoá, tiền tệ và các giải pháp khác.

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hội đồng đề xuất cần chú trọng xây dựng quy trình công việc rõ ràng; ban hành tài liệu đào tạo cho cán bộ xã, phường và tài liệu hướng dẫn quy trình, thủ tục cho người dân; việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ cho phường, xã cần đi kèm với chuyển giao cán bộ đã từng đảm nhận công việc đó ở cấp quận, huyện trước đây.

Càng áp lực càng phải nỗ lực

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kinh nghiệm điều hành rất quan trọng là phải luôn giữ vững bản lĩnh, không hoang mang lo sợ, cũng tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong mọi tình huống, càng áp lực lại càng nỗ lực.

Về vấn đề tác động của chính sách thuế quan của Mỹ , Thủ tướng nhất trí với đề xuất cần tiếp tục đa dạng hoá thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực, thị trường khác; cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hoá, số hoá, kinh tế tuần hoàn trong xuất nhập khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng cũng cho rằng, để thị trường bất động sản phát triển bền vững, cần tiếp tục có giải pháp tổng thể về cung cầu, tài khoá, đất đai…; tích cực xử lý vấn đề liên quan đến pháp lý, tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng nhà ở xã hội; góp phần giải toả bất động sản cao cấp, kiểm soát tồn kho bất động sản.

Về giải pháp để tăng trưởng cao và bền vững, Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề hết sức quan trọng. Theo đó, cần tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá phù hợp, chính sách tiền tệ phải chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành; quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay.

Liên quan quản lý thị trường vàng , Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo tích cực các giải pháp, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, thực hiện ngay, tăng cung để cân bằng cung cầu nhưng không để lợi dụng chính sách; đồng thời có các giải pháp ngăn chặn đầu tư, tích trữ, chống đầu cơ, buôn lậu, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Liên quan vấn đề tỷ giá, Thủ tướng nhấn mạnh cần giữ ổn định cả lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng xuất khẩu hàng hoá để duy trì thặng dư thương mại; tăng cường xuất khẩu dịch vụ logistics, du lịch.

Về các ý kiến của Hội đồng liên quan đến việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng nhất trí với đề xuất cần có các giải pháp giải toả áp lực, tăng cường năng lực cho cán bộ cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý; triển khai tập huấn cho cán bộ, cái gì cần làm trước thì làm ngay…