Thủ tướng: Huy động tối đa cán bộ có trình độ làm các dự án đường sắt

23-10-2025 - 20:26 PM | Bất động sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, nhất là cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, trách nhiệm cao để bố trí nhiệm vụ chuyên trách triển khai các dự án, công trình, nhiệm vụ về đường sắt và cần rà soát có cơ chế, chính sách, đãi ngộ phù hợp.

Triển khai các dự án trên tinh thần '3 có, 2 không'

Sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính , Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, khối lượng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thời gian tới là hết sức nặng nề, phức tạp, tiến độ gấp. Quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, hiệu quả, khả thi.

Thủ tướng nhấn mạnh, cách tiếp cận là chuyển giao công nghệ, từng bước phát triển, tự chủ công nghệ đường sắt, tàu điện ngầm, phát triển hệ sinh thái đường sắt.

Thủ tướng: Huy động tối đa cán bộ có trình độ làm các dự án đường sắt- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, nhất là cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, trách nhiệm cao để bố trí nhiệm vụ chuyên trách triển khai các dự án, công trình, nhiệm vụ về đường sắt và cần rà soát có cơ chế, chính sách, đãi ngộ phù hợp.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, tất cả phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, không trông chờ, ỷ lại.

Việc triển khai các dự án trên tinh thần "3 có" và "2 không" : Có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh 2 nhiệm vụ rất quan trọng. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan và quy trình lựa chọn phương thức đầu tư, nhà đầu tư các dự án.

Về nguồn vốn cho giải phóng mặt bằng và dự án thành phần 1 của 2 dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng khẩn trương phân bổ nguồn vốn cho địa phương để giải ngân, đồng thời các địa phương ứng vốn trên tinh thần chủ động, tích cực, linh hoạt.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế đặc thù

Với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng , Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh khẩn trương làm việc, thống nhất phương án tuyến, vị trí các ga còn lại (ga Nam Hải Phòng, ga Yên Thường, Kim Sơn) trong tháng 10/2025.

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm khởi công dự án thành phần 1 vào ngày 19/12/2025. Thủ tướng lưu ý phải rà soát bảo đảm đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật và Nghị quyết của Quốc hội về dự án.

Thủ tướng: Huy động tối đa cán bộ có trình độ làm các dự án đường sắt- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu. Ảnh: VGP

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện thủ tục, công bố 37 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về đường sắt tốc độ cao trong tháng 10/2025 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo về hình thức đầu tư, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM , Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho dự án tuyến số 3 (ga Hà Nội - Hoàng Mai); đẩy nhanh tiến độ các dự án tuyến số 2, tuyến số 3 (Cầu Giấy - ga Hà Nội) và thủ tục điều chỉnh dự án theo mô hình TOD…

UBND TPHCM tập trung hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương), phấn đấu khởi công cuối năm 2025. Thủ tướng lưu ý cần ưu tiên số 1 cho dự án tàu điện ngầm kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Với các dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng phối hợp với Bộ Xây dựng, các chuyên gia để thúc đẩy các dự án.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

