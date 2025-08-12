Thực hư thông tin công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế hơn 100 triệu đồng

Mới đây, Đội Thuế quận 1 (TP HCM) đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment với số tiền hơn 118,7 triệu đồng. Biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này, theo VnExpress.

Các quyết định có hiệu lực từ 26/6-25/7 vừa qua. Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 30/11. Do công ty có 4 tài khoản ngân hàng, cơ quan thuế phải ban hành 4 quyết định cưỡng chế tương ứng (với số tiền đều 118,7 triệu đồng).

Cũng theo VnExpress, đại diện Công ty M-TP Entertainment cho biết nguyên nhân đến từ sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống đối chiếu thuế. Vấn đề phát sinh do nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này được thực hiện tại hai địa phương khác nhau (Đồng Nai và TP HCM), dẫn đến hệ thống quản lý thuế chưa tự động bù trừ được các khoản đã nộp.

"Đây không phải nợ thuế thực tế. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật", đại diện này khẳng định.

Hiện tại, công ty đang làm việc với cơ quan thuế để khắc phục sự chênh lệch kỹ thuật này. Họ cho biết có đầy đủ chứng từ nộp thuế và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, luật sư Hoàng Hà của văn phòng luật L&P - TP HCM cho biết cần xem xét nhiều khía cạnh về nguyên nhân công ty của Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế nợ thuế.

Theo luật sư, việc một doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế không đồng nghĩa với việc công ty đó có hành vi trốn thuế mà có thể do chậm nộp do khó khăn dòng tiền hoặc đang trong quá trình khiếu nại, tranh chấp số thuế phải nộp.

"Việc doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế là biện pháp quản lý thuế do cơ quan thuế áp dụng khi người nộp thuế không tự nguyện nộp thuế đúng hạn. Nguyên nhân có thể gồm: Chậm nộp do khó khăn tài chính, thiếu dòng tiền; Đang khiếu nại hoặc tranh chấp số thuế phải nộp; Quên hoặc bỏ sót nghĩa vụ thuế; Cố tình chậm nộp nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế.

Vậy nên, cưỡng chế nợ thuế là biện pháp hành chính để thu hồi nợ thuế, không mặc định doanh nghiệp gian lận" - luật sư Hà nói thêm.

M-TP Entertainment (trụ sở tại tòa nhà Saigon Trade Center, phường Sài Gòn, TP HCM) được thành lập vào ngày 8/11/2016 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp do ca sĩ Sơn Tùng M-TP sáng lập và điều hành.

Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành giải trí như: tổ chức biểu diễn nghệ thuật, sản xuất âm nhạc, đào tạo và quản lý nghệ sĩ, sản xuất nội dung giải trí đa phương tiện.

Ngoài M-TP Entertainment, còn có hai công ty khác nằm trong “hệ sinh thái giải trí” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, đó là CTCP M-TP Talent và CTCP M-TP & Friends.

M-TP Talent được thành lập vào tháng 10/2017, vốn điều lệ 3 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức và biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đến tháng 7/2020, vốn điều lệ tăng lên 30 tỷ đồng, trong đó M-TP Entertainment nắm giữ 90% vốn.

M-TP & Friends thành lập vào tháng 10/2018, vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nghệ thuật và các hoạt động liên quan. Trong đó, ca sĩ Sơn Tùng M-TP sở hữu 80% vốn.

