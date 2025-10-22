Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý
Trên địa bàn Hà Nội hiện có 38 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại các trục đường và nút giao lớn. Liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố cho biết, trong năm 2025, sẽ tập trung xử lý 6 điểm ùn tắc; đến nay đã hoàn thành 2 điểm và đang tiếp tục triển khai biện pháp khắc phục tại 4 điểm còn lại.
Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phương án xử lý 4 điểm đen ùn tắc là tổ chức lại giao thông và cải tạo hạ tầng. Về công tác tổ chức giao thông, liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, khảo sát lưu lượng xe, từ đó lắp đặt và điều chỉnh các nút đèn tín hiệu phù hợp; đồng thời, thực hiện xén, mở rộng dải phân cách và vỉa hè để tăng diện tích lòng nút giao, giảm xung đột giao thông.
Tiền Phong