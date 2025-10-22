Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý

22-10-2025 - 19:12 PM | Bất động sản

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 38 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại các trục đường và nút giao lớn. Liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố cho biết, trong năm 2025, sẽ tập trung xử lý 6 điểm ùn tắc; đến nay đã hoàn thành 2 điểm và đang tiếp tục triển khai biện pháp khắc phục tại 4 điểm còn lại.

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý- Ảnh 1.

4 "điểm đen" ùn tắc này bao gồm: nút giao Láng - Yên Lãng, hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, nút giao Điện Biên Phủ - Trần Phú và khu vực đường Trần Nhật Duật (cửa khẩu Chương Dương Độ).

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý- Ảnh 2.

Tại nút giao Láng - Yên Lãng, mặc dù đã được mở rộng và thường xuyên có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, song do lưu lượng phương tiện quá lớn nên vẫn thường xuyên xảy ra xung đột, ùn tắc vào giờ cao điểm.

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý- Ảnh 3.

Tại nút giao này, lượng xe trên đường Láng ở cả hai chiều đổ về rất lớn dẫn đến ùn tắc kéo dài.

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý- Ảnh 4.

Từ thực tế trên, lực lượng chức năng đề nghị điều chỉnh các pha đèn tín hiệu tại đường Láng, tăng thời gian đèn xanh ưu tiên để phương tiện lưu thông nhanh hơn.

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý- Ảnh 5.

Ở hai đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ, mặt đường rộng 3-4 làn xe nhưng cầu vượt chỉ có 2 làn, nên vào giờ cao điểm, lượng xe tập trung lên cầu vượt lớn gây nút thắt cổ chai, dẫn đến xung đột giao thông và ùn tắc. Sáng 22/10, tình trạng ùn tắc xảy ra trên cả tuyến cầu vượt và nút giao phía dưới.

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý- Ảnh 6.

Tại nút giao Điện Biên Phủ - Trần Phú, lưu lượng xe đông nhất vào giờ cao điểm tập trung trên đường Điện Biên Phủ.

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý- Ảnh 7.

Sáng 22/10, mặc dù CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, xe vẫn phải xếp hàng dài chờ nhiều nhịp đèn.

Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý- Ảnh 8.

Trên trục đường Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải, lượng xe từ các cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu Chương Dương Độ, đi ra đông gây ùn tắc.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phương án xử lý 4 điểm đen ùn tắc là tổ chức lại giao thông và cải tạo hạ tầng. Về công tác tổ chức giao thông, liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra thực tế, khảo sát lưu lượng xe, từ đó lắp đặt và điều chỉnh các nút đèn tín hiệu phù hợp; đồng thời, thực hiện xén, mở rộng dải phân cách và vỉa hè để tăng diện tích lòng nút giao, giảm xung đột giao thông.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những 'điểm nóng' hút mạnh dòng tiền của người mua nhà ở TPHCM

Những 'điểm nóng' hút mạnh dòng tiền của người mua nhà ở TPHCM Nổi bật

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển rót hơn 87.000 tỷ đồng vào “cửa ngõ chiến lược miền Trung”, triển khai loạt dự án từ sân bay đến KĐT, sân golf, dự án tâm linh

Tập đoàn T&T của Bầu Hiển rót hơn 87.000 tỷ đồng vào “cửa ngõ chiến lược miền Trung”, triển khai loạt dự án từ sân bay đến KĐT, sân golf, dự án tâm linh Nổi bật

Những khu đất dùng để thanh toán cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM

Những khu đất dùng để thanh toán cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM

19:11 , 22/10/2025
TP HCM: Từ hôm nay, người dân lưu thông qua vòng xoay Mỹ Thủy cần lưu ý

TP HCM: Từ hôm nay, người dân lưu thông qua vòng xoay Mỹ Thủy cần lưu ý

19:10 , 22/10/2025
Làm sạch dữ liệu đất đai: Người dân sắp có thể nộp ảnh sổ đỏ photo qua VNeID

Làm sạch dữ liệu đất đai: Người dân sắp có thể nộp ảnh sổ đỏ photo qua VNeID

19:09 , 22/10/2025
Cảnh báo rủi ro cho vay đặt cọc bất động sản bằng 'Văn bản thoả thuận'

Cảnh báo rủi ro cho vay đặt cọc bất động sản bằng 'Văn bản thoả thuận'

19:08 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên