Thực trạng tại 4 'điểm đen' ùn tắc giao thông được Hà Nội ưu tiên xử lý

Tại nút giao Láng - Yên Lãng, mặc dù đã được mở rộng và thường xuyên có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, song do lưu lượng phương tiện quá lớn nên vẫn thường xuyên xảy ra xung đột, ùn tắc vào giờ cao điểm.