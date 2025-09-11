Thương vụ tỷ đô mới của VPBank: Sàn giao dịch tài sản mã hóa

Nền tảng vững chắc, VPBank sẵn sàng gia nhập cuộc chơi

Ngày 9/9/2025, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP (Nghị quyết số 5) về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết mở ra khung pháp lý chính thức đầu tiên cho tài sản mã hóa tại Việt Nam - từ lâu là kênh đầu tư ưa thích của nhiều người dân - qua đó tạo lập thị trường minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu và hạn chế rủi ro.

Nhằm tạo ra các hành lang giao dịch đảm bảo, uy tín dành cho nhà đầu tư, Nghị quyết số 5 nêu rõ: Để được cấp phép, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 65% do các tổ chức góp vốn và trên 35% thuộc về các định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm hay công nghệ. Ngoài ra, các yêu cầu về kết quả kinh doanh, năng lực quản trị và hệ thống công nghệ cũng trở thành những rào cản lớn. Bởi vậy, chỉ những đơn vị thực sự vững mạnh, sở hữu hệ sinh thái toàn diện, năng lực chuyên môn và công nghệ vượt trội mới có thể tham gia cuộc đua.

Theo thông tin của chúng tôi, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank, HoSE: VPB ) đang ở giai đoạn cuối cùng nhằm hoàn tất thủ tục tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa, với VPBankS giữ vai trò dẫn dắt. Sự tham gia của ngân hàng tư nhân hàng đầu cùng công ty chứng khoán thành viên trong lĩnh vực mới mẻ này được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường. Dự án quy tụ nguồn lực tinh hoa, gồm các chuyên gia blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng những đơn vị tư vấn hàng đầu, định hình một nền tảng giao dịch hiện đại, hấp dẫn, phù hợp xu thế toàn cầu.

Tại Đại hội đồng cổ đông 2025, khi được hỏi về chủ trương thí điểm phát triển sàn giao dịch tài sản mã hóa, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank, đánh giá lĩnh vực này rất mới mẻ, quan trọng nhưng cần khuôn khổ pháp lý và sự tham gia của những tổ chức có nền tảng vững mạnh.

Đồng thời, Tổng Giám đốc VPBank tiết lộ ngay từ thời điểm đó, ngân hàng đã trong trình đánh giá, phân tích, tiếp xúc với các đối tác để chuẩn bị cho cuộc chơi này.

Với vị thế là ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, VPBank hoàn toàn đáp ứng yêu cầu khắt khe để tham gia sân chơi tài sản mã hóa. Tính đến hết quý II/2025, VPBank là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, vượt 1,1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng nắm trong tay hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt, bao gồm các mảnh ghép từ ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm.

Trong đó, VPBankS – công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank vươn lên đứng thứ 3 về quy mô tổng tài sản toàn ngành chỉ sau 3 năm. Công ty sở hữu hệ thống giao dịch, công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn, sẵn sàng tham gia xây dựng và triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa – nắm bắt theo xu thế thị trường, nhu cầu từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

VPBank cũng nằm trong số ít ngân hàng có sự đồng hành của cổ đông chiến lược nước ngoài là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Sự đồng hành này mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, tiếp cận công nghệ hiện đại và đón nhận xu hướng tài chính mới, tạo tiền đề quan trọng cho việc tham gia lĩnh vực tài sản mã hóa.

Khung pháp lý mở đường cho thị trường tài sản mã hóa

Với tuyên ngôn thương hiệu “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, VPBank luôn cam kết đồng hành và đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính – đầu tư của khách hàng. Việc tiên phong tham gia vào lĩnh vực tài sản mã hóa không chỉ bắt kịp xu thế toàn cầu mà còn mở ra nhiều cơ hội mới, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và nắm bắt những giá trị của nền kinh tế số.

Những năm qua, tài sản mã hóa toàn cầu đã ghi nhận đà tăng trưởng chóng mặt. Chỉ sau 5 năm, bitcoin đã tăng từ gần 10.500 USD lên cao nhất là hơn 124.000 USD, tương ứng gấp gần 12 lần, trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, bên cạnh chứng khoán, vàng hay bất động sản.

Tại Việt Nam, tài sản mã hóa đã nhanh chóng được đón nhận như một kênh đầu tư mới mẻ và giàu tiềm năng. Báo cáo từ công ty phân tích Chainalysis cho thấy dòng vốn từ thị trường blockchain vào Việt Nam giai đoạn 2023 - 2024 đạt trên 105 tỷ USD, tạo ra lợi nhuận gần 1,2 tỷ USD (2023). Việt Nam cũng nằm trong nhóm ba quốc gia đứng đầu về chỉ số chấp nhận tài sản mã hóa, với mức độ phổ cập gấp 3 - 4 lần so với trung bình toàn cầu. Còn theo Triple-A, vào năm 2023, hơn 21% dân số Việt Nam sở hữu tiền số, cao thứ hai thế giới, chỉ sau UAE.

Sự ra đời của Nghị quyết số 5 vừa tạo dựng môi trường an toàn, minh bạch cho nhà đầu tư, vừa giúp doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong nước có định hướng rõ ràng để chuẩn bị nguồn lực, xây dựng chiến lược phát triển trong thị trường đầy tiềm năng này.