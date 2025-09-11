Tiến độ triển khai còn chậm, Bộ Nội vụ gửi văn bản đôn đốc lần 2 yêu cầu bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành một việc

Khẩn trương hoàn thành đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản đôn đốc lần 2, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Hiện tiến độ triển khai còn chậm, nhiều đơn vị chưa báo cáo hoặc chưa kết nối dữ liệu theo đúng yêu cầu.

Ngày 11/7, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 5034/BNV-CCVC đề nghị các bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, triển khai một số nội dung để đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Điều này đáp ứng yêu cầu theo mô hình tổ chức mới và chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện đối khớp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức theo Kế hoạch số 02 KH/BCĐTW.

Tuy nhiên, đến ngày 8/9, mới có 16 cơ quan gửi báo cáo theo yêu cầu và 9 cơ quan thực hiện đồng bộ dữ liệu, với số lượng hồ sơ còn rất hạn chế. Thực tế này cho thấy các bộ, ngành, địa phương chưa thực sự chú trọng, quan tâm đến việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Trong khi đó, đây là một cấu phần quan trọng để hình thành nền tảng quản lý nhân sự công hiện đại, phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Để duy trì, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đối khớp dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức.

Nguyên tắc xây dựng và vận hành bộ cơ sở dữ liệu này là "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", bảo đảm liên thông, chính xác, cập nhật thường xuyên. Đây cũng là yêu cầu từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Bộ Nội vụ tiếp tục theo dõi sát sao, báo cáo hằng ngày lên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ

Tại văn bản đôn đốc lần 2, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay 3 nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại Văn bản số 5034/BNV-CCVC ngày 11/7, gửi báo cáo về Bộ Nội vụ (đối với các cơ quan chưa báo cáo); đồng thời báo cáo, cung cấp thông tin tình hình xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về cán bộ, công chức, viên chức, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 19/9.

Căn cứ thông tin, kết quả báo cáo thực hiện của bộ ngành địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo hằng ngày tình hình thực hiện của bộ ngành địa phương với Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thứ hai, khẩn trương thực hiện nâng cấp, điều chỉnh phần mềm/cơ sở dữ liệu đáp ứng mô hình tổ chức mới và chính quyền địa phương 2 cấp, tích hợp với các API đồng bộ cây tổ chức đơn vị và API dữ liệu hồ sơ của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức như hướng dẫn tại Văn bản 5034/BNV-CCVC ngày 11/7; thực hiện đồng bộ dữ liệu thường xuyên, liên tục, trong đó yêu cầu thực hiện ký số phê duyệt dữ liệu để thực hiện đồng bộ.

Thứ ba, đối với các cơ quan chưa kết nối, đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, để đảm bảo sẵn sàng về kỹ thuật, đề nghị bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ thử nghiệm 1-10 hồ sơ theo API M51, hoàn thành công tác thử nghiệm trước 19/9.

Với tiến độ hiện nay, Bộ Nội vụ khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, báo cáo hằng ngày lên Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành yêu cầu đúng thời hạn, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia đồng bộ, hiện đại, phục vụ quản lý nhân sự minh bạch, hiệu quả.