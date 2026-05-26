Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, vượt 10,38 triệu tỷ đồng

Theo Quỳnh Trang | 26-05-2026 - 16:09 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo số liệu mới công bố từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tiền gửi của khu vực dân cư tại các tổ chức tín dụng tính đến hết tháng 1 đã vượt mốc 10,38 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 0,45% so với cuối năm trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy xu hướng người dân ưu tiên gửi tiết kiệm trong bối cảnh thị trường đầu tư còn nhiều biến động.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 1/2026, tổng tiền gửi dân cư đạt hơn 10,38 triệu tỷ đồng, tăng thêm khoảng 46 nghìn tỷ đồng so với cuối năm trước. Trong khi đó, tiền gửi của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế ghi nhận xu hướng giảm, xuống còn hơn 8 triệu tỷ đồng. Theo các chuyên gia tài chính, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thời gian gần đây có dấu hiệu nhích tăng trở lại, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn, đã góp phần thúc đẩy dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng.

Giới phân tích nhận định, xu hướng tăng tiền gửi dân cư phản ánh tâm lý ưu tiên an toàn tài chính của người dân trong bối cảnh các kênh đầu tư như bất động sản, chứng khoán hay vàng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Ngoài ra, việc hệ thống ngân hàng duy trì tính thanh khoản ổn định cùng các chính sách điều hành linh hoạt của NHNN cũng giúp củng cố niềm tin của người gửi tiền.

Để tiếp tục thu hút tiền gửi của người dân trong thời gian tới, giới chuyên gia cho rằng các ngân hàng cần tiếp tục phát triển dịch vụ ngân hàng theo hướng hiện đại, tiện lợi an toàn và mang tới trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Cụ thể, cần thấu hiểu từng phân khúc khách hàng, từ đó đưa ra gói sản phẩm phù hợp như tài khoản thanh toán, tiết kiệm, thẻ tín dụng, vay thế chấp, vay tín chấp… Khi khách hàng trải nghiệm dịch vụ trọn gói, họ sẽ nhận được nhiều giá trị cộng thêm và có xu hướng gắn bó lâu dài với ngân hàng.

Đây không chỉ là yêu cầu từ thị trường mà còn để hiện thực hoá các mục tiêu phổ cập tài chính số được Chính phủ đặt ra. Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng ký ban hành Quyết định số 928 ngày 25/5 phê duyệt “Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030”, đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm yếu thế, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý nhất được đặt ra là đến năm 2030, khoảng 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. Bên cạnh đó, Chiến lược đặt mục tiêu giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 30 lần GDP; ít nhất 30% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...

