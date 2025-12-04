Tiết kiệm 13 triệu/tháng, có 1 cây vàng với 70 triệu tiền mặt ở tuổi 23

Sống ở thành phố lớn, cụ thể là TP.HCM mà cả tháng tiêu chưa đến 5 triệu? Nghe chuyện này, hẳn không ít người sẽ nhíu mày, cho rằng đây là điều không thể, bởi ai cũng biết chi phí sống ở thành phố đắt đỏ. Tuy nhiên, tâm sự của cô gái 23 tuổi trong câu chuyện dưới đây sẽ chứng minh điều ngược lại.

Tận dụng lợi thế không phải thuê nhà, và được gia đình hỗ trợ nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực tiết kiệm của cô gái này. Dù mới ra trường đi làm chưa lâu, cô đã để dành được 1 cây vàng và 70 triệu tiền mặt. Hàng tháng chi tiêu chỉ 5 triệu quay đầu, với mức thu nhập 18 triệu, cô tiết kiệm được 13,1 triệu/tháng.

Bảng chi tiêu hàng tháng do cô chia sẻ

“Em mới đi làm được hơn 1 năm, may mắn là không mất tiền thuê nhà vì đang sống cùng bố mẹ. Trước còn đi học thì em cố giành học bổng, tham gia các cuộc thi cho sinh viên và có được giải nên cũng được lĩnh tiền, cộng với tiền tiết kiệm từ hồi đi làm thêm thì hiện em đang có 1 cây vàng và 70 triệu tiền mặt phòng thân.

Mỗi tháng thu nhập của em khoảng 18 triệu. Chi tiêu trung bình 1 tháng của em như vậy, cố lắm thì 1 năm cũng chỉ để được ra 200 triệu. Với giá nhà ở TP.HCM như bây giờ thì không biết bao giờ em mới tự mua được nhà. Mong mọi người cho em lời khuyên, xem có đầu tư gì được với 70 triệu tiền mặt và khoảng 13 triệu để dành hàng tháng không ạ?” - Cô viết.

Dưới phần bình luận, tất cả đều dành lời khen cho nỗ lực tiết kiệm của cô. Tính ra từ thời còn là sinh viên, cô đã nỗ lực kiếm tiền và tiết kiệm chứ không đợi đến lúc đi làm. Chưa kể với sinh viên mới ra trường, mức thu nhập 18 triệu/tháng cũng là con số triển vọng.

“23 tuổi có 1 cây vàng lại còn thêm 70 triệu tiền mặt, mỗi tháng để dành 13 triệu nữa chứ… Em giỏi hơn nhiều anh chị ở đây rồi. Giờ mình cố gắng đặt mục tiêu tăng thu nhập, duy trì việc tiết kiệm và mua vàng, song song với đó thì học đầu tư. Dần dần sẽ tích lũy được nhiều hơn, không cần lo quá” - Một người bày tỏ.

“Chi tiêu hiện tại đang tiết kiệm quá, biết tiết kiệm là tốt nhưng còn trẻ thì nên đầu tư vào bản thân với trải nghiệm nữa” - Một người khuyên.

“Cứ duy trì mua vàng với tiết kiệm, trong 13 triệu kia thì chị nghĩ nên dành ra 2-3 triệu/tháng để đó cho thành tấm thành món rồi học thêm ngoại ngữ. Nói chung làm gì làm vẫn phải có khoản để dành đi học nhé vì em còn rất trẻ, có thêm 1 ngoại ngữ nữa như tiếng Trung hoặc tiếng Hàn thì cơ hội nghề nghiệp sẽ đa dạng hơn, thu nhập cũng tốt hơn nên đừng tiếc” - Một người đồng tình.

2 điều phải nhớ trước khi tính chuyện làm tiền đẻ ra tiền

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, việc đầu tư không còn là câu chuyện xa lạ mà đã trở thành một kỹ năng tài chính cần thiết để mỗi người bảo toàn và gia tăng tài sản. Tuy nhiên, đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro, và để không bị “chìm” giữa những con sóng thị trường, có 2 nguyên tắc quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên ghi nhớ.

1 - Đa dạng danh mục đầu tư

Đa dạng danh mục đầu tư là cách giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản trước những biến động bất ngờ.

Ảnh minh họa

Nếu bạn dồn toàn bộ vốn vào một kênh, ví dụ như cổ phiếu, thì chỉ cần thị trường chứng khoán lao dốc, toàn bộ thành quả tích lũy có thể “bốc hơi” trong chớp mắt. Ngược lại, khi phân bổ hợp lý vào nhiều kênh khác nhau như vàng, trái phiếu, quỹ mở, gửi tiết kiệm hoặc bất động sản, bạn sẽ có “lá chắn” bảo vệ mình. Bởi khi một kênh giảm, các kênh khác có thể tăng hoặc duy trì ổn định, giúp tổng giá trị đầu tư ít bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy, đa dạng hóa không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tối ưu hóa lợi nhuận dài hạn, mang đến sự an tâm và linh hoạt cho sức khỏe tài chính.

2 - Chỉ đầu tư bằng tiền nhàn rỗi

Đây là điều rất quan trọng, đặc biệt với những người chưa từng đầu tư hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư. Tiền nhàn rỗi là phần vốn dư sau khi đã trừ đi chi phí sinh hoạt, quỹ khẩn cấp và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bởi nếu dùng tiền đi vay, hoặc tiền tiết kiệm/dự phòng để đầu tư, áp lực tài chính và tâm lý “buộc phải có lời” sẽ khiến bạn dễ đưa ra những quyết định cảm tính, vội vàng và kém hiệu quả.

Dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư giúp chúng ta giữ được tâm lý ổn định, đồng thời đảm bảo được chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, việc tách bạch rõ ràng giữa tiền đầu tư và tiền tiêu dùng cũng giúp bạn kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn, tránh rơi vào tình huống “cháy túi” khi thị trường biến động.

Nhìn chung, đầu tư là hành trình dài hơi, đòi hỏi cả kiến thức, bản lĩnh lẫn kỷ luật tài chính. Đa dạng hóa danh mục giúp bạn đi đường dài một cách vững vàng hơn, còn việc chỉ đầu tư bằng tiền nhàn rỗi là nền tảng để giữ tâm thế bình tĩnh trước mọi biến động. Khi kết hợp được hai yếu tố này, bạn không chỉ bảo vệ được thành quả của mình, mà còn có thể tận dụng cơ hội thị trường một cách thông minh và bền vững.