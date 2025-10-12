Tiểu thư Harper 14 tuổi lập thương hiệu riêng, bắt đầu hành trình kế vị đế chế thời trang Beckham

Dù mới 14 tuổi, cô út nhà Beckham - Harper Seven Beckham - đã khiến dân mạng xôn xao khi sắp sửa ra mắt thương hiệu làm đẹp mang tên mình: "HIKU BY Harper".

Theo tờ The Sun, Harper đang bắt đầu bước chân vào thế giới khởi nghiệp trong ngành mỹ phẩm. Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi được cho là đã úp mở rằng cô con gái 14 tuổi của mình có thể trở thành "Kylie Jenner tiếp theo".

Nguồn tin cho biết, thương hiệu "HIKU BY Harper" đã được đăng ký bản quyền thông qua hai hồ sơ nộp bởi H7B Limited - một công ty do Victoria thành lập dưới tên con gái, lấy cảm hứng từ tên đầy đủ của cô bé: Harper Seven Beckham.

Một người thân tiết lộ: "Harper rất yêu thích thời trang và trang điểm, thậm chí đã bắt đầu làm các video hướng dẫn make-up. Kế hoạch là xây dựng một thương hiệu nhắm đến giới trẻ, lấy cảm hứng từ văn hoá đại chúng và phong cách làm đẹp Hàn Quốc. Gia đình Beckham luôn ủng hộ các con theo đuổi sở thích và ý tưởng kinh doanh - họ là một gia đình có tinh thần doanh nhân mạnh mẽ".

Thời gian gần đây, Harper xuất hiện ngày càng nhiều trên tài khoản Instagram của mẹ và thậm chí đã ra mắt tài khoản riêng. Victoria từng đùa rằng con gái sẽ trở thành "nữ hoàng làm đẹp" hoặc "diễn viên hài độc thoại" trong tương lai vì Harper "rất có khiếu hài hước".

Năm ngoái, Harper còn có màn phát biểu công khai đầu tiên khi lên sân khấu trao cho mẹ giải thưởng "Doanh nhân của năm" tại sự kiện Women of the Year của Harper's Bazaar. Khi ấy, cô bé nói: "Con rất hồi hộp, nhất là vì hôm nay là tối trong tuần, mong là con sẽ không bị phạt. Mẹ con đã gây dựng nên một sự nghiệp tuyệt vời từ con số 0, dạy con giá trị của việc chăm chỉ. Nhưng trên hết, mẹ luôn dạy con phải biết tử tế và dù có bận trăm công nghìn việc, mẹ hiếm khi bỏ lỡ ngày nào đưa con đến trường".

Trước đó, Victoria cũng từng bênh vực 4 người con của mình khi bị gọi là "nepo babies" (con nhà danh giá): "Đó không phải lỗi của các con". Cô giải thích rằng các con chỉ đơn giản là "con của cha mẹ mình", đồng thời khuyên mọi người nên "cho chúng một cơ hội".

Gia đình Beckham gồm bốn người con: Brooklyn (26 tuổi), Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi) - tất cả đều đang xây dựng sự nghiệp riêng. Brooklyn thử sức với người mẫu, nhiếp ảnh và ẩm thực; Romeo theo đuổi người mẫu; Cruz bước vào âm nhạc; còn Harper đang thể hiện đam mê với làm đẹp và thời trang.

Cùng lúc Harper bắt đầu "chạm ngõ" thời trang, anh trai Cruz Beckham (20 tuổi) cũng đang rục rịch debut trong lĩnh vực âm nhạc. Victoria gần đây chia sẻ rằng cô luôn khuyên các con phải "bắt đầu từ nhỏ, không nóng vội, tự mình chứng minh năng lực".

Từ Brooklyn, Romeo đến Cruz, giờ đến Harper - mỗi người con nhà Beckham đều được bố mẹ lót đường kỹ lưỡng, nhưng vẫn được khuyến khích tự lập, tìm hướng đi riêng. Và với Harper, cô út đang dần trở thành "tiểu thư gen trội" hội tụ đủ sắc vóc, cá tính và gu thẩm mỹ - sẵn sàng nối gót mẹ chinh phục làng mốt quốc tế trong tương lai không xa.