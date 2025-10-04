Tín dụng bất động sản tăng 19%

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III năm 2025 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức sáng 3-10, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, cho hay, tính đến cuối tháng 8-2025, tín dụng bất động sản đã đạt hơn 4 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 19%.

Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo

Bà Giang cho rằng tăng trưởng tín dụng bất động sản đang ở mức phù hợp với diễn biến thị trường, trong bối cảnh Chính phủ, Quốc hội cùng các bộ, ngành và địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, mang lại hiệu quả.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ và cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội cũng đạt kết quả nhất định, đã giải ngân đạt khoảng 4.700 tỉ đồng (tăng 66,2% so với cuối năm 2024). Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động nghiên cứu và ban hành ngay chương trình cho vay đối với người dưới 35 tuổi để mua nhà, riêng 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã giải ngân được gần 19.335 tỉ đồng.

Đến ngày 29-9-2025, tín dụng nền kinh tế tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Theo đó, tín dụng nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%, công nghiệp - xây dựng chiếm 23,97%, thương mại - dịch vụ chiếm 69,8% (cùng kỳ năm 2024 lần lượt ở mức 6,84% - 25,65% - 67,51%).

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên (trong đó khoảng 78% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh).

Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỉ trọng lớn (như: Lĩnh vực nông nghiệp chiếm 22,76%, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,04%), hoặc có tốc độ tăng trưởng cao (như công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 23,14% và 25,02%).