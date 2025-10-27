Tin vui cho người dân Bắc Ninh: Hàng nghìn căn nhà ở xã hội mở bán, giá từ 16 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công bố giá bán và cho thuê khu nhà xã hội số 02 tại khu đô thị phía nam thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang). Dự án có tên thương mại là EcoHome Sông Thương, do Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thủ Đô (Capital House) làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án này có giá bán hơn 18,9 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Diện tích các căn nhà ở xã hội từ 32m2 đến 63m2. Người mua cần trả từ 604 triệu đồng đến gần 1,2 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại đây. Giá cho thuê hơn 125.000 đồng/m2, tương đương một căn 4-7,9 triệu đồng/tháng.

Được biết, dự án được khởi công từ tháng 4 với quy mô vốn 1.145 tỷ đồng, cung ứng 1.032 căn hộ (827 căn để bán và 205 cho thuê).

Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng công bố công khai việc bán nhà ở xã hội Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 85.767,2 m2, gồm 10 khối nhà ở với tổng số khoảng 1.048 căn hộ; khu nhà ở liền kề với tổng số khoảng 107 căn hộ; khu thương mại dịch vụ; khu công trình công cộng (nhà văn hóa, trạm y tế, trường học), các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.

Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động tổng thể vào tháng 12/2026. Số lượng căn hộ mở bán tổng số 1.029 căn hộ. Giá bán căn thường là 16,4 triệu đồng/m2; căn góc là 16,7 triệu đồng/m2; căn cạnh cầu thang là 16,1 triệu đồng/m2. Giá bán đã bao gồm thuế VAT 5% và chi phí bảo trì 2%.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 27/10/2025 đến ngày 27/11/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án EcoHome Sông Thương có đơn giá bán cao nhất tại Bắc Ninh. Ngoài dự án Thống Nhất Smart City, nhiều dự án mở bán trước đó giá dao động 15-18 triệu đồng/m2. Đơn cử, hơn 900 căn nhà xã hội thuộc khu đô thị mới Quế Võ có giá 18,8 triệu đồng/m2. Hay hơn 600 căn nhà xã hội tại phường Nếnh của liên danh Evergreen Bắc Giang đang mở bán 16,8 triệu đồng/m2, tương đương từ 470 triệu/căn.

