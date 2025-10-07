Tin vui cho người tham gia giao thông công cộng Hà Nội thời gian tới

Sáng ngày 7/10, Báo Tiền Phong và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức Hội thảo Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề "Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số".

Tại sự kiện, TS. Khuất Việt Hùng – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã có bài Tham luận về Lợi ích thanh toán thông minh cho khách hàng tham gia giao thông công cộng Hà Nội.

Thanh toán thông minh trong giao thông công cộng là xu hướng toàn cầu và là yêu cầu bắt buộc tại Hà Nội theo Quyết định 3680/QĐ-UBND. Hiện tại, mặc dù các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đã có hệ thống vé điện tử, chúng còn hoạt động độc lập, thiếu liên thông và phụ thuộc nhiều vào tiền mặt, gây cản trở phát triển bền vững.

Để khắc phục, Hà Nội đang chuyển đổi hệ thống thu soát vé từ "hoạt động riêng lẻ" sang "tích hợp và liên thông" thông qua ứng dụng định danh điện tử, xác thực sinh trắc học và thanh toán mở.

Hệ thống mới cho phép hành khách sử dụng đa dạng phương thức không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng không tiếp xúc (EMV), ví điện tử, mã QR, ứng dụng VNeID, và đặc biệt là Thẻ căn cước công dân gắn chip (CCCD).

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho hay, đến thời điểm hiện tại, Công ty đã phối hợp với nhà tài trợ VISA triển khai thí điểm tại 12 nhà ga trên tuyến đường sắt đô thị số 2A với tổng 65 cổng soát vé tự động, tích hợp khả năng đọc và xác thực Thẻ căn cước/CCCD gắn chip và nhận diện khuôn mặt tại cổng kiểm soát với camera AI để so khớp với dữ liệu chân dung trong CCCD, hệ thống thanh toán qua thẻ EMV theo mô hình "Tap and Go", thanh toán mua vé online qua các kênh: ngân hàng Vietinbank, ví điện tử Momo trên ứng dụng Hanoi Metro.

Việc triển khai hệ thống thanh toán thông minh mang lại "lợi ích đa chiều" đối với khách hàng, doanh nghiệp quản lý và vận hành, cơ quan quản lý nhà nước và hệ sinh thái số quốc gia.

Trước tiên, hệ thống đa dạng phương thức thanh toán và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Hành khách có thể lựa chọn thẻ ngân hàng EMV, ví điện tử, QR code, NFC, Thẻ căn cước/CCCD gắn chip hay ứng dụng VNeID để di chuyển. Hành khách có thể thanh toán nhanh chóng, giảm đáng kể thời gian xếp hàng và ùn tắc tại các quầy bán vé hoặc cổng soát vé, đặc biệt trong giờ cao điểm. Bên cạnh đó, hành khách được hưởng chính sách "thanh toán không dùng tiền mặt" với giá vé thấp hơn khoảng 5% so với thanh toán bằng tiền mặt theo chính sách giá vé tại Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND Thành phố.

Đối với người cao tuổi (trên 60 tuổi), có thể tải ứng dụng Hà Nội Metro, thực hiện xác thực tài khoản bằng căn cước công dân trên điện thoại, sau đó hệ thống sẽ cấp vé miễn phí dành cho người cao tuổi trên ứng dụng bằng mã QR hoặc sử dụng CCCD gắn chíp kết hợp xác thực sinh trắc học ngay tại cổng kiểm soát vé để ra/vào ga. Việc sử dụng CCCD kết hợp sinh trắc học để xác thực, cấp vé miễn phí, tránh thủ tục giấy tờ rườm rà khi di chuyển, từ đó giải quyết vấn đề phòng tránh gian lận đồng thời tạo cơ hội tiếp cận sử dụng dịch vụ một cách rộng rãi cho nhiều đối tượng bao gồm cả những người yếu thế không có tài khoản ngân hàng hoặc không sử dụng điện thoại thông minh.

Sinh viên, học sinh và các đối tượng được thành phố hỗ trợ dễ dàng xác thực thông tin cá nhân để được hưởng các chính sách ưu đãi thông qua ứng dụng mobile Hanoi Metro.

Thông qua ứng dụng Hanoi Metro, Công ty sẵn sàng phối hợp và kết nối với các loại hình dịch vụ vận tải công cộng khác như xe buýt, xe taxi, xe đạp công cộng... để tăng tính kết nối tới các nhà ga đường sắt đô thị; thiết lập lịch trình di chuyển đa phương thức và liên phương thức từ đó giúp hành khách có nhiều lựa chọn với chi phí thấp nhất, thanh toán thuận lợi và liên thông giữa các phương thức vận tải. Mở rộng khả năng tích hợp dịch vụ tài chính số như kết nối với hệ thống thanh toán của VNPay, NAPAS, các ví điện tử như Momo, ZaloPay... và hệ thống thanh toán điện tử của các ngân hàng trong nước để tăng cường mở rộng thành nền tảng đa dịch vụ, liên kết ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán hóa đơn điện tử.

Trong giai đoạn thử nghiệm trên toàn tuyến đường sắt đô thị số 2A từ ngày 20/09/2025 đến ngày 02/10/2025 đã đạt được những kết quả khả quan. Hành khách sử dụng thẻ VISA để xác thực và thanh toán cho chuyến đi chiếm 44,28%, CCCD chiếm 44,59% và ứng dụng Hanoi Metro chiếm 15,4%. Đối với hành khách sử dụng vé miễn phí, VISA chiếm 2,7%, ứng dụng Hanoi Metro chiếm 6,7% và CCCD chiếm tỷ lệ cao nhất, với 90,5%. Qua đó khẳng định vai trò quan trọng của CCCD gắn chip trong việc xác thực đối tượng ưu tiên và sử dụng vé miễn phí, đặc biệt cho người cao tuổi.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục nâng cấp và lắp đặt xong 100% cổng soát vé trên tuyến đường sắt đô thị số 2A và mở rộng lắp đặt trên tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn trên cao, Nhổn Cầu Giấy; hoàn thành việc tích hợp với hệ thống định danh quốc gia VNeID; hoàn thiện và bổ sung các phương thức thanh toán mới trên ứng dụng Hà Nội Metro để tạo sự thuận tiện, nâng cao trải nghiệm cho hành khách khi mua vé trên ứng dụng; phối hợp với C06 (BCA) để triển khai tính năng bán vé trên nền tảng đặt vé quốc gia; kết nối với Trung tâm quản trị vé (FMC) của cơ quan quản lý nhà nước; xin phép UBND thành phố Hà Nội cho thí điểm kết nối liên thông với hệ thống vé điện tử của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và hệ thống AFC của các doanh nghiệp VTHKCC khác.

Ông Hùng nhấn mạnh, việc chuyển đổi từ hệ thống thu soát vé "hoạt động riêng lẻ" sang hệ thống "tích hợp và liên thông" ứng dụng định danh điện tử, xác thực sinh trắc học và thanh toán mở góp phần quan trọng trong hành trình hiện đại hóa giao thông công cộng Thủ đô, xây dựng đô thị thông minh, phát triển hệ sinh thái giao thông thông minh nâng cao chất lượng sống, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và tăng cường tự chủ công nghệ trong nước.



