Tin vui cực lớn đến từ Brazil, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, mở ra “cơ hội vàng” cho Việt Nam

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2025.

Brazil trở thành thị trường lớn nhất của cá rô phi Việt Nam, với kim ngạch 44 triệu USD, tăng 22.142% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 49% tổng xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam. Riêng tháng 8 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 4 triệu USD.

Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin và Thị trường Nuôi trồng thủy sản thuộc Embrapa Pesca e Aquicultura, 8 tháng đầu năm 2026, lượng phi lê cá rô phi Brazil nhập khẩu từ Việt Nam tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong cơ cấu xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Brazil, sản phẩm phi lê đông lạnh thuộc nhóm HS 0304 chiếm gần như/toàn bộ kim ngạch.

Cùng với sự gia tăng nhập khẩu các rô phi từ Việt Nam, ngành nuôi cá rô phi Brazil cũng nhận được sự quan tâm và phát triển mạnh. Sản lượng cá rô phi của quốc gia này năm 2025 đạt khoảng 707.495 tấn, tăng 6,8%. Cá rô phi cũng chiếm khoảng 92% tổng khối lượng cá nuôi xuất khẩu của Brazil trong năm 2025.

Điều này tạo ra một thế cân bằng khá đặc biệt, Brazil vẫn cần nhập khẩu để bổ sung nguồn cung cho thị trường nội địa, nhưng đồng thời cũng đang có kế hoạch mở rộng sản xuất và xuất khẩu cá rô phi. Vì vậy, nhu cầu nhập khẩu trong ngắn hạn không đồng nghĩa với việc các rào cản đối với nguồn cung nước ngoài sẽ sớm được nới lỏng.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhập khẩu cá rô phi từ Việt Nam, các hiệp hội ngành cá rô phi Brazil đề xuất hạn ngạch nhập khẩu phi lê cá rô phi Việt Nam tương đương 5% sản lượng phi lê nội địa. Các tổ chức này cũng đề nghị tăng kiểm tra về thuế, an toàn vệ sinh, chất lượng, tỷ lệ mạ băng (glazing) và tiêu chuẩn môi trường.

Bên cạnh đó, năm 2026 Brazil tiếp tục xuất hiện nhiều vấn đề liên quan đến kiểm soát nhập khẩu tại cấp bang. Tại một số bang, các biện pháp liên quan TiLV, thuế/ICMS và kiểm soát sản phẩm cá rô phi đang làm tăng chi phí và mức độ bất định đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Những yếu tố này chính là một trong những rào cản đối với các doanh nghiệp Việt trong việc muốn gia tăng xuất khẩu, tăng thị phần tại thị trường này. Theo đánh giá của VASEP, mức độ tập trung cao vào một thị trường có tốc độ tăng trưởng đột biến cũng đi kèm rủi ro về chính sách.

Trong ngắn hạn, khi Brazil vừa muốn bảo đảm nguồn cung trong nước, vừa thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu cá rô phi, các rào cản thuế quan và kỹ thuật có khả năng cao được tiếp tục duy trì.

VASEP cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam cần thường xuyên cập nhật chính sách của Brazil ở cả cấp Liên bang và từng bang, đặc biệt về hạn ngạch, thuế/ICMS, kiểm dịch, TiLV, chất lượng, tỷ lệ mạ băng, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu môi trường để việc xuất khẩu sản phẩm sang thị trường này diễn ra thuận lợi.

“Cơ hội tại Brazil vẫn rất lớn, nhưng để duy trì thị trường, doanh nghiệp cần chuyển từ cách tiếp cận dựa chủ yếu vào giá và nguồn cung sang chủ động hơn về tuân thủ, minh bạch hồ sơ và khả năng thích ứng nhanh với thay đổi chính sách”, VASEP nhấn mạnh.

Cá rô phi của Việt Nam xuất hiện trong món Sushi.

Ngoài Brazil, một số thị trường ghi nhận mức tăng tích cực như tại Ả Rập Xê Út, xuất khẩu cá rô phi trong tháng 8 đạt 2 triệu USD, tăng 20%. Lũy kế 8 tháng đạt 7 triệu USD, tăng 23%. Đây tiếp tục là thị trường đóng góp chính cho kết quả của nhóm Trung Đông, với kim ngạch toàn khối đạt 7 triệu USD, tăng 23%.

Nhật Bản lại ghi nhận mức tăng đáng chú ý trong tháng 8, với kim ngạch 400 nghìn USD, tăng 192% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2 triệu USD, tăng 77%.

Đáng chú ý, cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được đưa vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản. Việc đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng, kiểm soát nước nuôi, truy xuất nguồn gốc, chế biến cho phân khúc này cho thấy khả năng mở rộng giá trị sử dụng của cá rô phi Việt Nam, thay vì chỉ cạnh tranh ở phân khúc phổ thông.

Sự xuất hiện của cá rô phi Việt Nam trong phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản có thể mở ra hướng phát triển mới không chỉ tại thị trường này mà còn tại các thị trường có yêu cầu cao khác.

Cá rô phi Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ USD. Hiện cả nước có 303 cơ sở sản xuất giống, 178 cơ sở ương dưỡng, 77 nhà máy sản xuất thức ăn và khoảng 510 cơ sở chế biến đủ điều kiện xuất khẩu. Trong giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu doanh thu từ cá rô phi mang về khoảng 1,25 tỷ USD.