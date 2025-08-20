Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui đối với tổ hợp hóa dầu hơn 5,5 tỉ USD

20-08-2025 - 16:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 10 tháng tạm ngưng hoạt động do biến động từ giá dầu, Tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, tổng vốn hơn 5,5 tỉ USD đã vận hành lại

Ngày 20-8, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP - xã Long Sơn, TP HCM) thông tin đã tái khởi động vận hành toàn bộ tổ hợp hóa dầu tích hợp sau gần một năm tạm dừng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô giảm, giúp cải thiện biên lợi nhuận vận hành, mở ra cơ hội để LSP khẳng định năng lực sẵn sàng sản xuất trở lại, dù thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

Tin vui đối với tổ hợp hóa dầu hơn 5,5 tỉ USD- Ảnh 1.

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) – Tổ hợp Hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Song song với việc tái khởi động, LSP đang triển khai Dự án Cải tạo LSP (LSPE) với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là dự án chiến lược nhằm bổ sung khí ethane vào danh mục nguyên liệu, bên cạnh naphtha và propane đang sử dụng.

Theo kế hoạch, LSP sẽ nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn ethane mỗi năm từ Mỹ, sử dụng 5 tàu vận chuyển chuyên dụng (VLEC) với sức chứa 50.000 tấn/tàu, đồng thời xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh dung tích 55.000 tấn. 

Sau khi hoàn thành, tổ hợp có thể sử dụng đến 70% ethane trong nguyên liệu đầu vào, qua đó giúp giảm hơn 30% chi phí vận hành, hạ phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Tin vui đối với tổ hợp hóa dầu hơn 5,5 tỉ USD- Ảnh 2.

Dự án Cải tạo LSP: Xây dựng 2 bể chứa ethane siêu lạnh

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc LSP nhấn mạnh: "Đa dạng hóa nguyên liệu với khí ethane là bước đi chiến lược, không chỉ giúp LSP tăng tính linh hoạt trong sản xuất mà còn tạo thêm lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường hóa dầu quốc tế".

Dự án LSPE dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã Long Sơn. 

Tin vui đối với tổ hợp hóa dầu hơn 5,5 tỉ USD- Ảnh 3.

LSP sẵn sàng sản xuất trở lại, dù thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.

LSP là công ty thành viên của SCG Chemicals (SCGC), trực thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan). Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam với quy mô sản xuất 1,35 triệu tấn olefins/năm và 1,4 triệu tấn polyolefin/năm, cùng hệ thống bồn bể, cảng chuyên dụng và các nhà máy tiện ích trung tâm.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD, vừa được bổ sung thêm 500 triệu USD cho kế hoạch cải tạo LSPE. LSP đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ cuối tháng 9-2024, đạt sản lượng 219.000 tấn trong giai đoạn chạy thử. Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng, công ty buộc phải tạm dừng vận hành do biên lợi nhuận thấp, chi phí sản xuất cao và cạnh tranh khốc liệt từ nguồn cung Trung Quốc.

Vingroup hoàn thành công trình TOP10 thế giới chỉ trong 10 tháng và chuyện ‘tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn với chất lượng và tiến độ không thể tưởng tượng’

Theo Ngọc Giang

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: "Chính phủ là công bộc của dân, đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy"

Thủ tướng: "Chính phủ là công bộc của dân, đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy" Nổi bật

Công an Hà Nội phát thông báo mới tới tất cả người tham gia giao thông từ 11h30 ngày mai

Công an Hà Nội phát thông báo mới tới tất cả người tham gia giao thông từ 11h30 ngày mai Nổi bật

Hơn 4.000 cơ hội việc làm tại sân bay Long Thành

Hơn 4.000 cơ hội việc làm tại sân bay Long Thành

15:47 , 20/08/2025
Quảng Trị: Cầu nghìn tỉ sắp hoàn thành, đường 2 đầu cầu chưa xong giải phóng mặt bằng

Quảng Trị: Cầu nghìn tỉ sắp hoàn thành, đường 2 đầu cầu chưa xong giải phóng mặt bằng

15:06 , 20/08/2025
Tin vui: Ô tô dưới 10 chỗ chỉ mất mức lệ phí 40.000 đồng cho một số giấy chứng nhận

Tin vui: Ô tô dưới 10 chỗ chỉ mất mức lệ phí 40.000 đồng cho một số giấy chứng nhận

14:30 , 20/08/2025
Thành phố nhỏ nhất Việt Nam "lên đời" với siêu dự án 2.700 tỷ đồng

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam "lên đời" với siêu dự án 2.700 tỷ đồng

14:00 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên