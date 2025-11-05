Tòa án Berlin

Phán quyết được đưa ra sau phiên xét xử ngày 4/11 tại Berlin. Tòa án đã cấm ông Lê Trung Khoa đăng tải trên trang cá nhân hoặc cho phép đăng tải trên trang tin do ông này chủ biên (thoibao.de) các nội dung liên quan đến phát ngôn "VinFast hối lộ nhà báo".

Mức phạt cho mỗi lần vi phạm là 250.000 EUR. Trong trường hợp không thể nộp phạt, ông Khoa có thể bị giam giữ thay thế, hoặc bị giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm.

Vụ kiện khẩn cấp này xoay quanh hai phát ngôn chính của ông Lê Trung Khoa: cho rằng Vingroup là "mafia" và Vingroup/VinFast đã "đưa hối lộ" cho ông.

Tại phiên tòa, cả ông Khoa và luật sư của mình đều không thể đưa ra bất cứ luận điểm hay bằng chứng nào để chứng minh cho các phát ngôn trên là đúng sự thật.

Đối với cáo buộc "Vingroup là tập đoàn mafia", Tòa án Đức không nhận định ông Khoa có căn cứ, nhưng cho rằng đây chỉ là “cảm nhận cá nhân” của bị đơn.

Phản ứng về phán quyết, ông Yannick Hoppe (công ty luật Brost and Classen), luật sư đại diện Vingroup, cho biết Vingroup không chấp nhận nhận định của tòa về việc coi đây là "cảm nhận cá nhân" và sẽ tiếp tục kiện kháng cáo tại phiên tòa tiếp theo.

Ông Hoppe cũng nhấn mạnh vụ kiện này mới chỉ là bước khởi đầu. Vingroup sẽ tiếp tục đưa ông Lê Trung Khoa ra các cơ quan tố tụng tại Đức để yêu cầu bị đơn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung đăng tải không có căn cứ, mang tính phỉ báng, bịa đặt về Vingroup, VinFast và cá nhân ông Phạm Nhật Vượng.

"Cho dù có những khó khăn về pháp lý hay cách trở địa lý... chúng tôi tin rằng các vụ kiện chống phỉ báng như thế này là cần thiết để không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức mà còn vì tôn nghiêm của pháp luật. Các quyền tự do ngôn luận hay quyền tự do báo chí cũng phải được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật ", luật sư đại diện Vingroup khẳng định.

Sự kiên quyết của Vingroup trong vụ kiện được xem là động thái đấu tranh không khoan nhượng trước các tin giả và các chiến dịch bôi nhọ có chủ đích nhắm vào các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp uy tín, nhằm gây hoang mang dư luận.