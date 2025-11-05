Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì vu khống, phỉ báng

05-11-2025 - 00:01 AM | Doanh nghiệp

Tòa án dân sự tại Berlin, Đức vừa tiến hành xét xử vụ kiện của Vingroup nhằm chống lại các hành vi phỉ báng.

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì vu khống, phỉ báng- Ảnh 1.

Toà án dân sự tại Berlin nơi diễn ra vụ xét xử

Theo An ninh Thủ đô, Phiên tòa diễn ra vào sáng ngày 4/11/2025 (theo giờ Đức) tại Tòa án dân sự thuộc Tòa khu vực Vùng II, Berlin. Đáng chú ý, đây là vụ kiện vu khống, phỉ báng đầu tiên của tập đoàn Vingroup tại thị trường nước ngoài.

Nguyên đơn trong vụ kiện là VinFast (chi nhánh tại Đức) và cá nhân Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng. Bị đơn là ông Lê Trung Khoa, chủ biên trang tin thoibao.de.

Nội dung khởi kiện được thực hiện theo thủ tục khẩn cấp. Phía nguyên đơn yêu cầu Tòa án Đức ra phán quyết buộc bị đơn phải chấm dứt ngay lập tức các hành vi cũng như các bài viết có nội dung phỉ báng, bôi nhọ danh dự và uy tín của doanh nghiệp.

Cụ thể, hồ sơ khởi kiện cáo buộc ông Lê Trung Khoa đã đưa ra nhiều phát ngôn vô căn cứ, nghiêm trọng nhắm vào tập đoàn Vingroup và lãnh đạo. Các cáo buộc này bao gồm việc quy chụp "Vingroup là tập đoàn mafia", "Vingroup khủng bố Lê Trung Khoa", "đặt bom trụ sở thoibao.de" và cả việc "VinFast đưa hối lộ cho Lê Trung Khoa".

Theo phía nguyên đơn, các thông tin này đã được ông Khoa đăng tải nhiều lần trên thoibao.de và các nền tảng mạng xã hội khác mà không có bất kỳ cơ sở thực tế hay bằng chứng nào, với mục đích hạ thấp uy tín của Vingroup.

Diễn biến đáng chú ý tại phiên tòa sáng 4/11, theo ghi nhận của An ninh thủ đô, phía bị đơn là ông Lê Trung Khoa đã không thể đưa ra bất cứ luận điểm hay bằng chứng nào để chứng minh cho các phát ngôn của mình về việc Vingroup "mafia", "đặt bom", hay "ám sát, hối lộ".

Trước đó, khi Tòa án yêu cầu bị đơn nộp bản bào chữa kèm bằng chứng để phản bác các cáo buộc, ông Khoa và luật sư cũng đã không nộp theo thủ tục.

Tại phiên xử, Tòa án Đức đã đề nghị hai bên tiến hành hòa giải. Tuy nhiên, đại diện nguyên đơn đã từ chối đề xuất này.

Nguyên nhân là việc cố tình tung thông tin vu khống của Lê Trung Khoa và thoibao.de đã gây tổn hại nặng nề đến danh dự, uy tín và hoạt động kinh doanh của Vingroup, VinFast cũng như cá nhân ông Phạm Nhật Vượng, đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của quyền tự do ngôn luận là không xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Phán quyết của Toà án dự kiến sẽ được công bố trong phiên làm việc buổi chiều cùng ngày (tức đêm 4/11, rạng sáng 5/11 theo giờ Việt Nam).

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

