Tòa án TP.HCM bác đơn của Coca-Cola Việt Nam kiện Cục Thuế, giữ nguyên mức truy thu và xử phạt 821 tỷ đồng

28-11-2025 - 15:21 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong phiên xử diễn ra sáng 27/11, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận đơn khởi kiện của Coca-Cola Việt Nam đối với Cục Thuế, đồng thời giữ nguyên toàn bộ quyết định truy thu và xử phạt với tổng số tiền 821 tỷ đồng.

Tòa án TP.HCM bác đơn của Coca-Cola Việt Nam kiện Cục Thuế, giữ nguyên mức truy thu và xử phạt 821 tỷ đồng- Ảnh 1.

Trước đó, kết luận thanh tra toàn diện bắt đầu từ năm 2019, rà soát giai đoạn 2007 – 2015 cho thấy số lỗ mà Coca-Cola Việt Nam từng báo cáo phải được điều chỉnh, "giảm lỗ" hơn 762 tỷ đồng. Cơ quan thuế cũng xác định doanh nghiệp phải nộp bổ sung hơn 471 tỷ đồng tiền thuế; cộng các khoản phạt và tiền chậm nộp, tổng số tiền phải nộp vượt 821,4 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cho rằng Coca-Cola Việt Nam đã không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, trong khi doanh nghiệp liên tục báo lỗ trong nhiều năm. Khi kiến nghị hành chính không được chấp nhận, Coca-Cola Việt Nam đã khởi kiện ra tòa.

Phiên xét xử mở ngày 6-11 và tiếp tục vào 27-11. Tại tòa, HĐXX xem xét hồ sơ, tài liệu, biên bản thanh tra và các lập luận từ cả hai phía. Đại diện Viện KSND cho rằng quyết định của cơ quan thuế có cơ sở pháp lý, đề nghị bác đơn của Coca-Cola Việt Nam. Chung cuộc, tòa tuyên y án truy thu và xử phạt.

Sau phán quyết, Coca-Cola Việt Nam cho biết tôn trọng quy trình tố tụng và quyết định của TAND TP.HCM. Doanh nghiệp đang làm việc với các cố vấn pháp lý để xem xét bước đi tiếp theo, đồng thời khẳng định sẽ tuân thủ đầy đủ quy định thuế và pháp luật hiện hành.

"Hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam đồng bộ và nhất quán với các nguyên tắc kinh doanh toàn cầu của Coca-Cola, duy trì các chuẩn mực đạo đức và thông lệ ngành được công nhận, bao gồm việc sử dụng hợp lý các chi phí kinh doanh hợp lệ và được khấu trừ", Coca-Cola Việt Nam khẳng định.


Theo Phan Trang

An Ninh Tiền Tệ

