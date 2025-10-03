Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng Công ty Sông Đà chia cổ tức tỷ lệ 10%, SCIC sắp thu về hơn 448 tỷ đồng

03-10-2025 - 15:48 PM | Bất động sản

Tổng Công ty Sông Đà sắp chi hơn 449,5 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, trong đó SCIC dự kiến sẽ thu về gần 448,6 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng Công ty Sông Đà- CTCP (MCK: SJG, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, Tổng Công ty Sông Đà dự kiến chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức là ngày 20/10/2025, thời gian thanh toán dự kiến ngày 31/10/2025.

Với hơn 499,5 triệu cổ phiếu SJG đang lưu hành trên thị trường, ước tính Tổng Công ty Sông Đà sẽ phải chi khoảng hơn 449,5 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức làn này.

Tổng Công ty Sông Đà chia cổ tức tỷ lệ 10%, SCIC sắp thu về hơn 448 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/6/2025, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang sở hữu gần 448,6 triệu cổ phiếu SJG, dự kiến sẽ thu về gần 448,6 tỷ đồng tiền cổ tức từ Tổng Công ty Sông Đà.

Trong một diễn biến khác, trước đó Tổng Công ty Sông Đà đã có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu SJE của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 ra công chúng.

Theo đó, kết thúc thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 15/8/2025 đến 16 giờ ngày 4/9/2025, đã không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia mua cổ phiếu SJE do Tổng Công ty Sông Đà chào bán.

Căn cứ điểm a, Khoản 2.14 Điều 2 Quy chế bán đấu giá lô cổ phiếu, phiên bán đấu giá lô cổ phiếu của Tổng Công ty Sông Đà đã diễn ra không thành công.

Theo kế hoạch trước đó, Tổng Công ty Sông Đà dự kiến bán đấu giá theo lô toàn bộ gần 4,1 triệu cổ phiếu SJE (bao gồm cả quyền mua), tương đương tỷ lệ sở hữu 16,94% vốn tại Sông Đà 11. Đơn vị tổ chức và địa điểm đấu giá là Công ty Cổ phần Chứng khoán UP.

Với giá khởi điểm chào bán là 77.143 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị khởi điểm của cả lô trái phiếu nêu trên là gần 316 tỷ đồng/lô.

Ngày tổ chức phiên đấu giá ngày 12/9/2025, thời gian nộp tiền mua cổ phiếu trúng đấu giá từ ngày 12/9/2025 đến ngày 16/9/2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, Tổng Công ty Sông Đà mang về doanh thu thuần hơn 3.146,4 tỷ đồng, tăng 22,5% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 433 tỷ đồng, tăng 144,9%.

Năm 2025, Tổng Công ty Sông Đà lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 725 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 59,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ 110 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 22.369,2 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận gần 2.310,7 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản; hàng tồn kho hơn 1.935,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 13.301,9 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 6.412,6 tỷ đồng, chiếm 48,2% tổng nợ.


