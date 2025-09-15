Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng Giám đốc SSID lên sóng The Investors ngày 16/9: Cơ hội đầu tư tài sản số và kim loại quý trong kỷ nguyên mới

Ông Mai Huy Tuần – Tổng Giám đốc SSID được biết đến là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam.

Tài sản số và vàng, bạc là 2 lớp tài sản khác nhau đang cùng tạo nên cơn sốt trong giới đầu tư toàn cầu. Tại Việt Nam, tài sản số đã chính thức được công nhận mở ra cơ hội phát triển bùng nổ cho lĩnh vực tiềm năng này. Trong khi đó, thị trường vàng bạc đang chứng kiến những thay đổi mang tính bước ngoặt trong hoạt động quản lý của Nhà nước.

Những đơn vị tiên phong trong 2 lĩnh vực trên như CTCP Công nghệ số SSI (SSI Digital – SSID) hay Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường trong tương lai. Ông Mai Huy Tuần với vai trò là Tổng Giám đốc SSID và Phó Tổng giám đốc Phú Quý sẽ có những chia sẻ về hành trình đầu tư và câu chuyện làm nghề tại talkshow "The Investors – The Resilient" do CafeF và Chứng khoán VPBank (VPBankS) phối hợp tổ chức.

Ông Mai Huy Tuần được biết đến là một trong những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tài chính số và blockchain tại Việt Nam. Với hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành công nghệ tài chính, ông đã chứng kiến và tham gia vào sự phát triển của thị trường tiền mã hóa từ những ngày đầu. Những trải nghiệm thực tiễn này đã giúp ông xây dựng một tư duy nhạy bén về tiềm năng của blockchain và tài sản số trong việc định hình tương lai tài chính.

Tổng Giám đốc SSID lên sóng The Investors ngày 16/9: Cơ hội đầu tư tài sản số và kim loại quý trong kỷ nguyên mới- Ảnh 1.

Chia sẻ trong talkshow The Investors, ông Mai Huy Tuần cho rằng “Đây là cơ hội lịch sử để Đất nước chuyển mình bước vào Kỷ nguyên mới. Gần như toàn bộ nền kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân đều đang hào hứng, tự tin để bước vào vận hội mới, tài sản số cũng không nằm ngoài câu chuyện đó” .

Bên cạnh đó, với vai trò Phó Tổng Giám đốc Phú Quý, ông Mai Huy Tuần đã góp phần đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc và trang sức tại Việt Nam. Với chiến lược tập trung vào bạc và các sản phẩm chế tác từ bạc, Phú Quý tạo ra sự khác biệt rõ rệt với các thương hiệu khác trên thị trường.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm trong ngành tài chính truyền thống và tài chính số đã giúp ông Mai Huy Tuần có cái nhìn toàn diện, từ đó đưa ra các chiến lược phát triển bền vững, tận dụng cả 2 lĩnh vực để tạo giá trị gia tăng. Với sự am hiểu sâu sắc về thị trường và tư duy tiên phong, câu chuyện của ông hứa hẹn sẽ truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư trong kỷ nguyên mới.

Sau thành công của series talkshow truyền cảm hứng ngành chứng khoán "The Investors" (Người Đầu Tư) mùa 1, CafeF tiếp tục phối hợp cùng Chứng khoán VPBank (VPBankS) mang đến mùa 2 - The Resilient. Các talkshow năm nay tôn vinh những nhà đầu tư kiên trì, bền bỉ vượt qua những cơn bão của thị trường để tồn tại và phát triển, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình kể lại câu chuyện đầu tư một cách chân thực, sâu sắc và đầy cảm xúc.

"The Investors" mùa 2 được phát sóng vào 10h00 thứ Ba hàng tuần trên Fanpage CafeF, CafeBiz và VPBankS.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái VPBank, có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng, nằm trong top dẫn đầu thị trường. VPBankS liên tục mở rộng hợp tác chiến lược và làm giàu hệ sinh thái sản phẩm từ giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh đến chứng chỉ quỹ, danh mục đầu tư mẫu và quản lý tài sản… mang đến trải nghiệm đầu tư được cá nhân hóa theo từng khẩu vị rủi ro và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Mới đây, công ty đã ra mắt StockGuru - trợ lý đầu tư chứng khoán ứng dụng công nghệ Agentic AI đầu tiên tại Việt Nam trên nền tảng số NEO Invest. Với khả năng xử lý dữ liệu thị trường theo thời gian thực, phân tích và gợi ý đầu tư theo từng khẩu vị rủi ro, StockGuru đang từng bước định nghĩa lại cách thức nhà đầu tư tương tác với thị trường.

Tổng Giám đốc SSID lên sóng The Investors ngày 16/9: Cơ hội đầu tư tài sản số và kim loại quý trong kỷ nguyên mới- Ảnh 2.


