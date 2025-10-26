"Tổng tài" Colline Dalat lấy vợ: Cổng cưới cao 5m, 50.000 bông hồng và cẩm tú cầu nhập, cổ tích còn thấy rén

Đám cưới tiếp theo đang được cộng đồng mạng háo hức “ăn cưới online” chính là của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân - Nguyễn Ngọc Phát (SN 1989). Vừa qua, cặp đôi đã làm lễ tại nhà thờ, lễ vu quy và một buổi tiệc thân mật. Hôm nay 26/10, hôn lễ của Quỳnh Châu và Ngọc Phát sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xứng đôi, mọi thứ xoay quanh đám cưới của Quỳnh Châu và Ngọc Phát đều khiến dân tình bàn tán không ngớt. Trong đó, loạt hình ảnh về không gian biệt thự của gia đình chú rể ở Đồng Nai được trang trí lộng lẫy trong ngày trọng đại đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Á hậu Quỳnh Châu và doanh nhân Ngọc Phát

Cơ ngơi của chú rể tại Đồng Nai gây choáng ngợp

Biệt thự của nhà doanh nhân Ngọc Phát có lối kiến trúc tân cổ điển châu Âu, nhìn đầy sang trọng, bề thế. Từ ngoài cổng nhìn vào, không gian bên trong thoáng đãng, có sân vườn bao quanh nhà, trồng nhiều cây cảnh đắt tiền. Nhìn thoáng qua cũng thấy căn dinh thự được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết như chọn các loại gạch ốp khác nhau.

Cũng chính bởi cơ ngơi “khủng” này mà khi kết hoa, trang trí không gian cưới, căn biệt của nhà Ngọc Phát lại càng gây trầm trồ. Theo tiết lộ của team trang trí, cánh cổng lớn nhà chú rể cao tới hơn 5m, được lựa chọn kết hoa theo tone màu cổ tích. Các màu hoa, lá chủ yếu được lựa chọn mang sắc xanh, nâu, cam.

Chiếc cổng cao hơn 5m, được kết hoa theo vibe cổ tích (Nguồn: Simon Tứ)

Bên cạnh đó, toàn bộ không gian được đầu tư lên tới 50.000 bông hoa hồng tươi, 2.500 bông hoa cẩm tú cầu nhập khẩu. Xung quanh nhà có nhiều cổng, bậc thềm để bước vào sảnh chính do đó tất cả đều được trang hoàng, đính kết bằng hoa tươi cầu kỳ, hoành tráng.

Nhiều người xem bày tỏ, chỉ cần nhìn tới cánh cổng cưới cũng đủ hiểu gia đình doanh nhân Ngọc Phát giàu cỡ nào. Bên cạnh đó, tone màu xanh, nâu, cam mang đến cảm giác căn biệt thự hệt như trong truyện cổ tích được đem ra ngoài thực tế. Ngoài ra với số lượng hoa tươi được sử dụng, không ít người cũng thắc mắc về mức giá mà chú rể đầu tư để rước cô dâu về dinh.

Hơn 50.000 bông hồng, 2.500 bông cẩm tú cầu nhập khẩu được sử dụng (Nguồn: Simon Tứ)

Không gian bên trong cực xa hoa, sang chảnh (Nguồn: Simon Tứ)

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Trời ơi đây mà là cái nhà hả? Sao vừa to, vừa đẹp như dinh thự vậy. Thêm cái cổng hoa cưới nữa nhìn xỉu luôn”.

- “Hoành tráng quá, nhìn không diêm dúa mà lại rất sang trọng”.

- “Nhìn nhà chú rể mà ngã ngửa luôn. Đúng chuẩn doanh nhân, gia thế khủng. Cách họ đầu tư trang trí cũng khác nữa, gu thẩm mỹ ổn ghê”.

- “Cô dâu đúng là may mắn, bước vào không gian này chắc cũng rưng rưng xúc động luôn vì như lâu đài trong truyện cổ tích”.

- “Toàn hoa tươi, nhập khẩu mê quá. Đúng là cách người có tiền làm đám cưới, hoành tráng thật”.

Được biết, căn biệt thự này đã được xây dựng lâu năm. Thời điểm năm 2009 - 2010, dinh thự đã xuất hiện làm bối cảnh chính trong bộ phim Kính Thưa Osin nổi đình đám. Sau hàng chục năm trôi qua, toàn bộ không gian vẫn trông y như mới, không có quá nhiều sự thay đổi.

Khu vực mặt tiền tầng một được cho là đặc biệt nhất với lối thiết kế mái vòm cao và cửa chính uốn cong duyên dáng. Lối bậc tam cấp ốp đá đỏ nâu dẫn vào nhà, hai bên là mảng xanh được sắp đặt tinh tế, khiến tổng thể vừa hài hòa vừa toát lên vẻ thanh lịch đặc trưng của kiến trúc châu Âu hiện đại.

Ngoài ra, bên trong cũng được bố trí cầu thang uốn cong mềm mại, nội thất sử dụng nhiều bằng gỗ chạm khắc tinh xảo. Tất cả tạo nên một không gian sống đậm chất xa hoa, sang chảnh nhưng vẫn tinh tế, tỉ mỉ.

Về doanh nhân Ngọc Phát, anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Ngọc Phát xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh. Hiện anh là đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi, đây là pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (còn được gọi là khách sạn Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).