Tổng thống Donald Trump kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỉ USD

Theo hồ sơ được nộp lên tòa án liên bang ở bang Florida - Mỹ ngày 16-9, ông Donald Trump cáo buộc các bị đơn đã đăng tải thông tin sai lệch nhằm bôi nhọ mình.

Lấy ví dụ, đơn kiện dẫn ra loạt bài viết của New York Times, bao gồm bài xã luận đăng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 nói ông Donald Trump "không đủ tư cách giữ chức vụ". Đơn cũng nhắc đến cuốn sách xuất bản năm 2024 với tựa đề bất lợi cho ông Donald Trump.

Theo phía tổng thống Mỹ, những ấn phẩm này là "một phần của chuỗi hành động đã diễn ra hàng thập kỷ, nhằm cố ý phỉ báng ông Donald Trump một cách ác ý".

Ông Donald Trump tại Phòng Bầu dục hôm 15-9. Ảnh: AP

Trong đơn, nhóm pháp lý của ông Donald Trump khẳng định: "Các bị đơn hoặc đã cẩu thả khi công bố những tuyên bố đó, dù biết rõ chúng sai sự thật, hoặc họ đã không quan tâm tới tính đúng đắn hay sự giả dối của các tuyên bố ấy".

Các luật sư của Tổng thống Donald Trump cho rằng hành động của New York Times đã gây tổn hại đến uy tín cá nhân cũng như hoạt động kinh doanh của ông, kéo theo thiệt hại lớn về giá trị thương hiệu và gây ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng tài chính trong tương lai.

"Thiệt hại đối với giá trị cổ phiếu TMTG (Trump Media and Technology Group) là ví dụ cho thấy hành vi phỉ báng của các bị đơn đã gây tổn hại cho Tổng thống Donald Trump" - nhóm luật sư nêu, nhắc đến việc "giá cổ phiếu sụt giảm mạnh".

Trong khi đó, người phát ngôn New York Times khẳng định vụ kiện của ông Donald Trump hoàn toàn không có cơ sở và chỉ nhằm ngăn cản hoạt động báo chí.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự thật một cách công bằng và không sợ hãi, đồng thời bảo vệ quyền của nhà báo được thay mặt người dân Mỹ đặt câu hỏi, như được quy định trong Tu chính án Thứ nhất" - người này nhấn mạnh.

Đây là lần thứ hai trong vài tháng qua, ông Donald Trump đệ đơn khởi kiện cơ quan báo chí lớn của Mỹ. Trước đó, vào tháng 7, Tổng thống Donald Trump từng khởi kiện Wall Street Journal cùng chủ sở hữu là trùm truyền thông Rupert Murdoch, yêu cầu bồi thường 10 tỉ USD sau khi tờ báo đăng tải bài viết về quan hệ giữa ông và tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Hồi tháng 7, công ty Paramount, chủ sở hữu đài CBS, đã đồng ý dàn xếp ngoài tòa vụ kiện do ông Donald Trump khởi xướng. Vụ kiện này cáo buộc chương trình thời sự "60 Minutes" của CBS đã cắt ghép cuộc phỏng vấn với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris theo cách dễ gây hiểu lầm cho người xem.