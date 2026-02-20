Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump đặt thời hạn tối đa 15 ngày cho Iran, cảnh báo ‘những điều tồi tệ’

20-02-2026 - 13:33 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải tiến tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không “những điều thực sự tồi tệ” sẽ xảy ra, đồng thời đặt thời hạn tối đa 10 - 15 ngày. Đáp lại, Tehran đe dọa sẽ trả đũa các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn tại Trung Đông, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt thế đối đầu căng thẳng với Iran đang diễn ra tốt đẹp, nhưng yêu cầu Tehran phải đạt được một thỏa thuận “có ý nghĩa”.

“Nếu không thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, Tổng thống Trump phát biểu ngày 19/2.

Ông Trump nhắc lại các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6/2025, cho rằng tiềm lực hạt nhân của Iran đã bị “tàn phá”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington “có thể phải đi xa hơn một bước nữa, hoặc cũng có thể không”.

“Các bạn sẽ biết điều đó trong khoảng 10 ngày tới”, Tổng thống Trump nói. Khi được hỏi thêm, ông trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một: “Tôi nghĩ từng đó thời gian là đủ, 10, 15 ngày, gần như là tối đa”.

Nhà lãnh đạo Mỹ không nói cụ thể, chỉ tiếp tục cảnh báo về “những điều thực sự tồi tệ” và yêu cầu Iran phải đạt thỏa thuận bằng cách này hay cách khác.

Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tehran cho biết sẽ không khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng “trong trường hợp bị tấn công quân sự, Iran sẽ đáp trả một cách dứt khoát và tương xứng” để thực hiện quyền tự vệ.

“Mọi căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng thù địch trong khu vực sẽ là các mục tiêu hợp pháp…Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn và trực tiếp trách nhiệm đối với mọi hệ quả khó lường và không thể kiểm soát”, bức thư nêu rõ.

Những diễn biến này đã kéo giá dầu đi lên.

Cũng trong ngày 19/2, một tàu hộ tống của Nga đã có mặt để tham gia các cuộc tập trận hải quân dự kiến của Iran trên Vịnh Oman - tuyến hàng hải quan trọng đối với năng lượng toàn cầu.

Các nhà đàm phán Iran và Mỹ đã gặp nhau hôm 17/2. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết hai bên đã thống nhất được “những nguyên tắc chỉ đạo”. Tuy nhiên, ngày 18/2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng hai bên vẫn còn bất đồng về một số vấn đề.

Tổng thống Trump cho biết “các cuộc đàm phán tốt đang diễn ra”, trong khi một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Iran sẽ đưa ra đề xuất bằng văn bản để nêu cách giải quyết các quan ngại của Washington.

Tổng thống Trump kêu gọi Tehran cùng Mỹ bước đi trên “con đường hòa bình”.

“Họ không thể có vũ khí hạt nhân, điều đó rất đơn giản. Không thể có hòa bình ở Trung Đông nếu họ có vũ khí hạt nhân, ông nói.

Iran không chấp nhận những nhượng bộ lớn trong chương trình hạt nhân của họ, khẳng định chương trình này phục vụ mục đích hòa bình. Mỹ và Israel cáo buộc Tehran tìm cách phát triển bom hạt nhân.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Từ Khóa:
iran, trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
14 năm khoét núi, hơn 150.000 “bể bơi” nước tràn vào khi đào hầm: Láng giềng Việt Nam sắp hoàn thành tuyến đường đi hơn 300 km chỉ mất 4 tiếng rưỡi

14 năm khoét núi, hơn 150.000 “bể bơi” nước tràn vào khi đào hầm: Láng giềng Việt Nam sắp hoàn thành tuyến đường đi hơn 300 km chỉ mất 4 tiếng rưỡi Nổi bật

Tố Ukraine cố tình đóng băng đường ống dẫn dầu Nga, quốc gia EU cắt nguồn cung dầu cho Kiev, tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tố Ukraine cố tình đóng băng đường ống dẫn dầu Nga, quốc gia EU cắt nguồn cung dầu cho Kiev, tuyên bố tình trạng khẩn cấp Nổi bật

Vượt Indonesia, đua Thái Lan: Việt Nam lọt Top 10 nước đáng sống khi về hưu - Người Pháp gọi ‘Xứ sở Rồng’

Vượt Indonesia, đua Thái Lan: Việt Nam lọt Top 10 nước đáng sống khi về hưu - Người Pháp gọi ‘Xứ sở Rồng’

12:58 , 20/02/2026
Vì sao người châu Âu thích các món thịt hun khói?

Vì sao người châu Âu thích các món thịt hun khói?

11:15 , 20/02/2026
Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 mới nhất: Na Uy dẫn đầu, Mỹ lên thứ 2

Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 mới nhất: Na Uy dẫn đầu, Mỹ lên thứ 2

10:57 , 20/02/2026
Bất ngờ một mặt hàng Việt chiếm sóng giỏ quà Tết Trung Quốc: Kim ngạch tăng vọt đầu 2026

Bất ngờ một mặt hàng Việt chiếm sóng giỏ quà Tết Trung Quốc: Kim ngạch tăng vọt đầu 2026

10:45 , 20/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên