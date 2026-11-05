Top 10 mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc năm 2026: Triệu Lộ Tư khiến 2 triệu người mê mệt vẫn chịu thua một người

Vừa qua, danh sách 10 nữ diễn viên Trung Quốc đẹp nhất năm 2026 đến từ cuộc bình chọn trực tuyến của Netizens Choice Magazine đã có kết quả. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, dàn sao nữ năm nay còn có hoạt động phim ảnh sôi nổi, ghi dấu ấn bởi hàng loạt vai diễn cổ trang lẫn hiện đại ấn tượng.

10. Vương Sở Nhiên

Mở đầu Top 10 là Vương Sở Nhiên. Nữ diễn viên sinh năm 1999 được nhiều khán giả ưu ái chọn là một trong những mỹ nhân có gương mặt đẹp nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Trong năm 2026, cô liên tiếp góp mặt trong các dự án truyền hình gồm Thành Hà Thể Thống, Tình Yêu Có Pháo Hoa và Giây Phút Này Quá Nóng Bỏng.

Những vai diễn thuộc các thể loại khác nhau giúp nữ diễn viên tiếp tục mở rộng hình tượng trên màn ảnh. Chưa kể, Vương Sở Nhiên gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, đôi mắt dài, sống mũi cao và đường nét hài hòa. Đặc biệt, thế mạnh về vóc dáng cao ráo giúp cô phù hợp với tạo hình mỹ nhân cổ trang lẫn hiện đại.

9. Vạn Bằng

Vạn Bằng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích dòng phim thanh xuân, sau thành công của Thiếu Niên Nói Lời Yêu Em và Ngoại Tinh Nữ Sinh Sài Tiểu Thất. Cô nàng sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to và nụ cười nhẹ nhàng, tạo thiện cảm bằng diện mạo tự nhiên, trẻ trung và có phần mong manh.

Năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục duy trì hoạt động trên màn ảnh nhỏ với hai dự án đáng chú ý là Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng lên sóng vào tháng 2, và phim đề tài cảnh sát Tàng Phong. Việc tham gia những câu chuyện thuộc thể loại khác nhau cho thấy cô đang từng bước "chuyển mình", thay vì chỉ gắn với hình tượng nữ sinh quen thuộc.

8. Dương Tử

Dương Tử tiếp tục có hoạt động nổi bật trên màn ảnh Trung Quốc trong năm 2026. Sau thành công của Quốc Sắc Phương Hoa và phần tiếp nối Quốc Sắc Phương Hoa Chi Cẩm Tú Phương Hoa, cô trở lại với hai dự án truyền hình đáng chú ý là Sinh Mệnh Thân Ái và Gia Nghiệp.

Việc liên tục thử sức với những đề tài khác nhau giúp Dương Tử duy trì hình ảnh một diễn viên có khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật. Khán giả vẫn yêu thích gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và nụ cười ngọt ngào của cô trong suốt nhiều năm qua. Dù không mang vẻ đẹp sắc lạnh, nữ diễn viên vẫn có sức hút riêng nhờ diện mạo gần gũi và biểu cảm linh hoạt.

7. Thẩm Nguyệt

Thẩm Nguyệt được đông đảo khán giả biết đến qua vai Sam Thái trong Vườn Sao Băng phiên bản Trung Quốc và vai Tiểu Hy trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Trong năm 2026, cô có tên trong danh sách các dự án truyền hình như Nhất Nhật Thất Nguyệt, Đại Mộng Quy Ly và Us in Wonderland.

Dù đã hoạt động nhiều năm, nữ diễn viên vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, gần gũi vốn trở thành dấu ấn của mình. Thẩm Nguyệt sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt tròn, đôi mắt to và nụ cười tươi. Vẻ đẹp trong sáng, có phần tinh nghịch giúp cô phù hợp với những nhân vật mang màu sắc thiếu niên nhẹ nhàng.

6. Châu Dã

Châu Dã xuất hiện trong Top 10 nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét sắc nét và đôi mắt có chiều sâu. Khác với vẻ ngọt ngào của nhiều đồng nghiệp, mỹ nhân sinh năm 1998 thường tạo ấn tượng bằng thần thái lạnh lùng, cá tính và phong cách thời trang hiện đại.

Châu Dã đã có một năm 2026 chăm chỉ khi tham gia hai dự án cổ trang Xuân Hoa Yếm và Mộng Kim Niên. Đặc biệt, Xuân Hoa Yếm là dự án giúp cô tiếp tục thử sức với hình tượng nhân vật lấy cảm hứng từ lịch sử, đồng thời khẳng định khả năng biến hóa chứ không "đóng khung" mãi ở mảng ngôn tình.

5. Điền Hi Vi

Điền Hi Vi là một trong những cái tên có bước tiến đáng kể trong năm 2026. Nữ diễn viên tạo được sức hút lớn khi đảm nhận vai Phàn Trường Ngọc trong Trục Ngọc, bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Không dừng lại ở đó, cô còn góp mặt trong Sinh Ra Đã May Mắn, một tác phẩm thuộc thể loại hình sự, và Giá Kim Thoa, nơi cô đảm nhận hai nhân vật có thân phận khác nhau.

Việc liên tục xuất hiện trong những dự án có màu sắc đa dạng giúp Điền Hi Vi chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh. Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn nhận được sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của Gucci ở Singapore trong năm nay. Về ngoại hình, cô sở hữu đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười rạng rỡ. Nét đẹp tựa búp bê cùng biểu cảm linh hoạt giúp Điền Hi Vi trở thành một trong những gương mặt trẻ dễ nhận diện của màn ảnh Hoa ngữ.

4. Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân tiếp tục duy trì sức hút trong năm 2026, với dự án đáng chú ý là Lộ Hướng Thành Công, đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên với dòng phim truyền hình. Bên cạnh đó, sức hút từ Song Quỹ cũng tiếp tục giúp cô nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ phim Hoa ngữ.

Ngu Thư Hân vốn được biết đến với phong cách diễn xuất giàu biểu cảm, thường đảm nhận những nhân vật có tính cách hoạt bát và đáng yêu. Cô sở hữu gương mặt nhỏ, đôi mắt tròn, làn da sáng cùng đường nét mềm mại. Phong cách thời trang nữ tính, trẻ trung và khả năng biến hóa trong nhiều kiểu trang điểm cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng của cô nàng.

3. Bạch Lộc

Bạch Lộc có một năm 2026 tương đối sôi động với nhiều dự án truyền hình đáng chú ý. Đầu năm, cô trở lại trong Bất Tương, rồi tiếp tục xuất hiện trong Đệ Nhất Phiên Hương khai thác câu chuyện tình cảm và những biến động trong một gia tộc. Hai dự án mang màu sắc khác biệt cho thấy Bạch Lộc vẫn tích cực thử sức với nhiều hình tượng nhân vật.

Có mặt tại vị trí thứ 3, Bạch Lộc vẫn thường xuyên "chiếm sóng" các chủ đề nhan sắc nhờ gương mặt thanh thoát, đôi mắt sáng và nụ cười duyên dáng. Ở tuổi ngoài 30, cô có khả năng biến hóa từ hình tượng dịu dàng, nữ tính sang những tạo hình mạnh mẽ, độc lập hơn.

2. Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong năm 2026, dù hoạt động diễn xuất của cô có nhiều biến động. Sau thời gian vắng bóng vì những vấn đề cá nhân và sức khỏe được công khai trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ kế hoạch trở lại với phim ảnh trong buổi phát trực tiếp cuối năm 2025.

Dù vậy, cô vẫn dễ dàng đạt hạng 2 trong BXH nhan sắc Trung Quốc năm nay với hơn 2 triệu lượt bình chọn. Triệu Lộ Tư đôi mắt to tròn, đường nét gương mặt lẫn vóc dáng mềm mại. Việc thường xuyên tạo nên những trend nhan sắc khắp cõi mạng là minh chứng cho sự yêu thích của cộng đồng mạng dành cho nữ diễn viên vẫn chưa vơi đi, ít nhất là về visual.

1. Địch Lệ Nhiệt Ba

Đứng đầu danh sách là Địch Lệ Nhiệt Ba với hơn 3,17 triệu lượt bình chọn. Năm 2026, nữ diễn viên có màn trở lại đáng chú ý với Mộ Tư Từ, bộ phim cổ trang pha yếu tố kỳ ảo đóng cùng Trần Phi Vũ. Trong phim, cô đảm nhận vai Hạ Tư Mộ, một nữ quỷ vương có năng lực đặc biệt, tạo nên hình tượng khác biệt so với những nhân vật tình cảm hiện đại mà cô từng thể hiện.

Nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba thì nhan sắc gần như là điều nghiễm nhiên đi kèm. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo, đôi mắt sâu, sống mũi cao và góc nghiêng nổi bật. Là người đẹp thường xuyên được chú ý trong các sự kiện thời trang, nàng mỹ nhân Tân Cương có khả năng biến hóa từ phong cách quyến rũ, hiện đại, khiến mọi ống kính phải dõi theo.