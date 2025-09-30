Toyota chuẩn bị đầu tư 360 triệu USD để sản xuất xe hybrid tại Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025) của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV), Tổng Giám đốc Nakano Keita chia sẻ: “Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid đầu tiên , với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD .”

﻿Đây là nỗ lực của Toyota để tiếp tục tăng cường và hiện đại hóa hoạt động sản xuất trong nước, nhằm hỗ trợ sự phát triển ổn định của ngành công nghiệp ô tô và chuỗi cung ứng.

﻿Toyota Việt Nam cho biết qua 30 thập kỷ, hãng đã sản xuất hơn 700.000 xe, bàn giao hơn 1 triệu xe tới khách. Doanh thu xuất khẩu linh kiện và phụ tùng lũy kế đạt gần 1 tỷ USD. Doanh nghiệp cũng đóng góp hơn 14,4 tỷ USD vào ngân sách nhà nước, nằm trong Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam năm 2024.

Toyota Việt Nam cũng thông tin xe Vios là xe bán chạy nhất trong 30 năm vừa rồi của hãng với 263.092 xe, cùng với Innova (151.927 xe), Fortuner (125.605), Corolla Altis (85.765), Camry (76.062)...

Theo số liệu, trong 8 tháng đầu năm 2025, Toyota là hãng xe bán chạy thứ hai tại Việt Nam với 41.113 xe , chưa tới 50% thương hiệu đứng đầu là VinFast thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với 89.970 xe. Các vị trí tiếp theo thuộc về Hyundai, Ford, Honda, Mitsubishi.

﻿Việc Toyota sản xuất xe hybrid tại Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh các quy định về khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu của ô tô tại Việt Nam đang ngày càng siết chặt.

Một bước đi của Toyota là Tổng Giám đốc Nakano Keita gặp lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ) vào tháng 2/2025. Khi đó, Toyota Việt Nam đề xuất Quốc hội, Chính phủ, và tỉnh có sự hỗ trợ để công ty tiếp tục phát triển. Trong đó, nghiên cứu sửa đổi các luật, nghị định để giảm các loại thuế, phí đối với ô tô để giảm giá thành, người dân dễ tiếp cận các sản phẩm ô tô thương hiệu Toyota, đặc biệt là dòng xe hybrid; giúp khách hàng chuyển dịch sang dòng xe này để bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, công ty khẳng định sẽ tập trung triển khai nghiên cứu lắp ráp, sản xuất các dòng xe chất lượng cao tại Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ); tăng lượng xe sản xuất trong nước, giảm lượng xe nhập khẩu.