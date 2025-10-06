TP HCM: Đề xuất bãi bỏ đấu giá gần 1.000 căn hộ tái định cư

Sở Xây dựng TP HCM cho biết thời điểm tháng 7-2024, UBND TP HCM ban hành quyết định 2954/2024 về phân bổ tổng thể nguồn nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước phục vụ tái định cư, tạm cư cho 253 dự án đầu tư công triển khai trên địa bàn thành phố.

Chủ trương đấu giá gần 4.000 căn hộ

Theo đó, thành phố có 11.132 căn hộ và nền đất (8.933 căn hộ) thuộc tài sản công phục vụ tái định cư đã có chủ trương chuyển giao Trung tâm quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý.

UBND TP HCM ban hành quyết định đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư thuộc khu 38,4 ha phường An Khánh.

Trong đó, 4.823 căn và nền đất (4.790 căn hộ và 33 nền đất) đã có chủ trương đấu giá. Trong số này có 3.790 căn hộ thuộc khu 38,4 ha phường An Khánh đã được UBND TP HCM ban hành quyết định đấu giá; 953 căn hộ tại Khu dân cư Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc đang được UBND TP HCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM bãi bỏ quyết định đấu giá.

UBND TP HCM phân bổ cho các địa phương 5.785 căn hộ và nền đất (3.994 căn hộ) phục vụ tái định cư, tạm cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn. 524 căn hộ và nền đất (149 căn) chưa phân bổ.

Tính đến nay, các địa phương đã bố trí sử dụng 624 căn hộ và nền đất (286 căn); chưa bố trí 5.161 căn hộ và nền đất, trong đó có 657 căn hộ đang sửa chữa theo đề nghị của các phường, xã.

Như vậy, tổng quỹ nhà, đất còn lại chưa sử dụng là 5.685 (không bao gồm 4.823 căn hộ có chủ trương đấu giá).

Theo Sở Xây dựng, thực tiễn hiện nay cho thấy việc bố trí sử dụng nhà ở và nền đất phục vụ tái định cư còn những hạn chế như một bộ phận quỹ nhà, đất tái định cư chưa được đưa vào sử dụng kịp thời.

Việc bố trí tái định cư chưa đồng bộ giữa các khu vực, dẫn đến nơi thì dư thừa, nơi lại thiếu hụt; cơ chế khai thác, xử lý quỹ nhà đất chưa linh hoạt, còn vướng mắc về pháp lý và thủ tục.

Tỉ lệ sử dụng thấp

Trước đây, các địa phương đăng ký quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho 8.359 trường hợp có nhu cầu tái định cư trên địa bàn và thành phố đã phân bổ 5.785 căn hộ và nền đất.

Tại thời điểm hiện nay, dự kiến cần thêm khoảng 2.215 căn hộ, nền đất để phục vụ tái định cư cho các dự án giao thông trọng điểm.

953 căn hộ tại Khu dân cư Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc đang được UBND TP HCM trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM bãi bỏ quyết định đấu giá.

Trong dài hạn, thành phố sẽ phát sinh rất nhiều nhu cầu nhà ở và nền đất phục vụ tái định cư để đáp ứng nhu cầu đầu tư công trên địa bàn thành phố. Như vậy, trong tình huống này, quỹ nhà ở, nền đất phục vụ tái định cư được xem là thiếu.

Tuy nhiên, sau gần 1 năm thực hiện quyết định 2954/2024, kết quả cho thấy tỉ lệ sử dụng nền đất, căn hộ tới thời điểm hiện nay rất thấp, mới chỉ bàn giao 624 căn hộ và nền đất cho người dân (tỉ lệ 11%).

Đồng thời có kế hoạch sửa chữa để tiếp tục sử dụng trong 6 tháng tới khoảng 657 căn hộ. Như vậy, trong tình huống này, quỹ nhà ở, nền đất phục vụ tái định cư được xem là thừa.

Vì vậy, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND TP HCM quyết định phân bổ quỹ nhà ở, đất thuộc tài sản phục vụ tái định cư giai đoạn 2025-2027 theo phương thức chỉ phân bổ sử dụng riêng căn hộ, nền đất thuộc tài sản công phục vụ tái định cư, tạm cư đáp ứng không quá 40% trên tổng số nhu cầu của địa phương.

Đồng thời, dành một số căn hộ, nền đất sử dụng chung cho các dự án đầu tư công từng khu vực với điều kiện các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi thường đã sử dụng hết số lượng căn hộ phân bổ sử dụng riêng.