TP HCM: Dự án cao cấp ồ ạt bung hàng, căn hộ giá rẻ vẫn “biệt tăm”

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong tuần đầu tháng 11-2025, nhiều dự án thuộc phân khúc cao cấp tại khu Đông TP HCM, "sát vách" khu đô thị Thủ Thiêm đã "âm thầm" mở bán đợt tiếp theo, mở giỏ hàng cho khách giữ chỗ (booking).

Tại dự án The Global City (phường Bình Trưng, TP Thủ Đức), sau khi hai tháp B được tiêu thụ thành công, chủ đầu tư Masterise Homes đang nhận booking cho đợt ra mắt hai tháp A thuộc khu căn hộ CT5.

Theo thông tin từ nhân viên kinh doanh, giá bán dự kiến rơi vào khoảng 130 – 140 triệu đồng/m², tức cao hơn khoảng 10% so với đợt mở bán trước. Bên cạnh đó, khu biệt thự VIP mang tên Sola Ánh Dương thuộc dự án này cũng sắp được mở bán với mức giá quanh 440 triệu đồng/m², hướng đến nhóm khách hàng siêu giàu.

Tương tự, Tập đoàn Đất Xanh cũng khởi động đợt mở bán tiếp theo của dự án The Privé, với giá tăng khoảng 5 – 10%, lên mức 120 – 130 triệu đồng/m².

Trong khi đó, Senturia An Phú của Công ty CP Bất động sản Tiến Phước sau thời gian dài vướng pháp lý cũng đang trở lại rầm rộ. Dù chủ đầu tư chưa chính thức công bố, song trên thị trường, môi giới đã truyền tai nhau mức giá 200 – 300 triệu đồng/m², tương đương 15 – 28 tỉ đồng/căn nhà phố và 30 – 40 tỉ đồng/căn shophouse, tùy diện tích. Dự án rộng hơn 8,6 ha, dự kiến cung cấp khoảng 350 sản phẩm nhà phố và biệt thự cao cấp.

Dự án nhà thấp tầng có giá bán hàng chục tỉ đồng đang ráo riết triển khai tại khu Đông

Ở phường Vĩnh Hội, Capital Land cũng chuẩn bị tung “rổ hàng booking” cho tháp B dự án Delasol. Dù chưa công bố giá chính thức, song nhiều môi giới tiết lộ mức giá sẽ không dưới 100 triệu đồng/m², trong khi hai năm trước, dự án này từng mở bán với giá chỉ 75 – 80 triệu đồng/m².

Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản nhận định với khu vực cận Thủ Thiêm, mức giá dưới 100 triệu đồng/m² giờ gần như không còn xuất hiện.

Các dự án đã bàn giao như The Sun Avenue hay Palm Heights hiện cũng giao dịch quanh 80 – 90 triệu đồng/m², và khi các dự án mới ra mắt với giá cao hơn, mặt bằng giá chung toàn khu lập tức được “kéo” lên theo.