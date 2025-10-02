TP Hồ Chí Minh thu hút 4,4 tỷ USD đầu tư vào các khu công nghiệp

Ảnh minh họa.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh (Hepza) cho biết, tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2025 có nhiều khởi sắc.

Theo đó, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh của 3 khu vực (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đạt 4,4 tỷ USD, đạt 96,4% so với cùng kỳ (4,57 tỷ USD) và 117,96% so với kế hoạch cả năm 2025 (3,73 tỷ USD). Diện tích đất cho thuê đạt 197,43 ha; diện tích nhà xưởng cho thuê đạt hơn 63.000 m2.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút hơn 2,68 tỷ USD, đạt 84,93% so với cùng kỳ (3,16 tỷ USD). Trong đó, cấp mới 147 dự án với vốn đầu tư đăng ký 1,1 tỷ USD, đạt 50,29% so với cùng kỳ (2,19 tỷ USD); 121 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 1,58 tỷ USD, đạt 162,88% so với cùng kỳ (972,55 triệu USD).

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư thu hút đạt hơn 43.300 tỷ đồng (tương đương 1,72 tỷ USD), đạt 122,14% so với cùng kỳ (1,41 tỷ USD); trong đó, cấp mới 78 dự án với vốn đầu tư đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng (tương đương 1,19 tỷ USD), đạt 147,68% so với cùng kỳ (811,49 triệu USD); 43 dự án điều chỉnh, vốn điều chỉnh tăng hơn 13.300 tỷ đồng (tương đương 521,17 triệu USD), đạt 87,39% so với cùng kỳ (596,38 triệu USD).

Phân theo khu vực, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 2,47 tỷ USD, bằng 79% so với cùng kỳ (3,12 tỷ USD). Diện tích đất cho thuê đạt 181,97 ha; diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 62.888 m2.

Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt 1,495 tỷ USD, bằng 78% so với cùng kỳ (1,906 tỷ USD), bao gồm: cấp mới 25 dự án; 18 dự án điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư trong nước thu hút hơn 24.700 tỷ đồng (tương đương 975,25 triệu USD), bằng 80% so với cùng kỳ (1,214 tỷ USD), bao gồm: cấp mới 20 dự án; 12 dự án điều chỉnh vốn.

Kế đến là khu vực Bình Dương (cũ), tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1,54 tỷ USD, gấp 1,4 lần so với cùng kỳ (1,099 tỷ USD).

Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt 1,128 tỷ USD, tăng gấp 1,08 lần so với cùng kỳ (1,045 tỷ USD), bao gồm: cấp mới 102 dự án và có 88 dự án điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư trong nước thu hút hơn 10.500 tỷ đồng (tương đương 413 triệu USD), tăng gấp 7,7 lần so với cùng kỳ (54 triệu USD), bao gồm: cấp mới 16 dự án và 6 dự án điều chỉnh vốn.

Riêng TP Hồ Chí Minh (cũ), tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh 9 tháng đầu năm đạt 393,2 triệu USD, đạt 65% kế hoạch năm 2025 (600 triệu USD), tăng 13% so với cùng kỳ (348,68 triệu USD). Diện tích đất cho thuê đạt 15,46 ha; diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 116,91 m2. Suất đầu tư trung bình: 7,9 triệu USD/ha.

Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt 61,48 triệu USD, bằng 29% so với cùng kỳ (208,44 triệu USD), bao gồm: cấp mới 20 dự án và 15 dự án điều chỉnh vốn với vốn. Tổng vốn đầu tư trong nước thu hút hơn 8.100 tỷ đồng (tương đương 331,72 triệu USD), tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ (140,25 triệu USD), bao gồm: 42 dự án mới, 25 dự án điều chỉnh vốn. Suất đầu tư trung bình: 7,9 triệu USD/ha.

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, hiện, TP Hồ Chí Minh có hơn 5.723 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 76,8 tỷ USD; trong đó, có 3516 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 57,367 tỷ USD; có 2.207 dự án trong nước có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 19,4 tỷ USD….