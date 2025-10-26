Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội được giải ngân hơn 280 tỷ đồng

26-10-2025 - 19:45 PM | Bất động sản

Tính đến cuối tháng 10, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ chỉ mới giải ngân hơn 280 tỷ đồng cho 3 dự án tại TP.HCM.

Chiều 26/10, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 10, chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ đã có 12 dự án được phê duyệt tại TP.HCM.

TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội được giải ngân hơn 280 tỷ đồng- Ảnh 1.

TP.HCM chỉ có 3 dự án nhà ở xã hội được giải ngân hơn 280 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Theo NHNN Khu vực 2 , trong số các dự án được phê duyệt chỉ có 3 dự án được giải ngân theo gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Doanh số giải ngân lũy kế đạt hơn 280 tỷ đồng, dư nợ đạt gần 261 tỷ đồng. Trong gói này, chỉ có 2 khách hàng cá nhân được giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng tại TP.HCM cũng giải ngân cho 3 dự án nhà ở xã hội ngoài địa bàn thành phố với số giải ngân đạt gần 724 tỷ đồng. Dư nợ hiện tại còn hơn 614 tỷ đồng.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội , nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ là chương trình ưu đãi tín dụng có quy mô lên đến 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tham gia. Trước đó, quy mô tín dụng của chương trình này chỉ 120.000 tỷ đồng.

Con số giải ngân “khiêm tốn” của TP.HCM cũng phần nào nói lên việc phát triển nhà ở xã hội của thành phố còn gặp nhiều thách thức.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM , tiến độ phát triển dự án nhà ở xã hội của thành phố đang rất thấp. Đến nay, TP.HCM mới chỉ có 205.000 m² sàn xây dựng nhà ở, tương đương 4.100 căn hộ, chỉ đạt gần 12% kế hoạch phát triển 35.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025.

Đại diện NHNN Khu vực 2 chia sẻ, ngoài chương trình cho vay nhà ở xã hội thì chương trình cho vay nông nghiệp – nông thôn theo Nghị định 116/2018 của Chính Phủ cũng đang có dư nợ tại địa bàn TP.HCM đạt hơn 467.000 tỷ đồng với hơn 1,75 triệu khách hàng.

Các doanh nghiệp trong Khu chế xuất - Khu công nghiệp tại địa bàn TP.HCM cũng có dư nợ gần 284.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt hơn 225.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 79%; dư nợ trung, dài hạn đạt hơn 58.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 21%.

Theo Đại Việt/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một hộ gia đình có thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm cần hơn 35 năm tích lũy mới đủ tiền mua nhà

Một hộ gia đình có thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm cần hơn 35 năm tích lũy mới đủ tiền mua nhà Nổi bật

"Bất cứ một thị trường nào cũng luôn có đầu cơ và đầu tư, chúng ta đặt đầu cơ BĐS với nghĩa hơi bị xấu quá"

"Bất cứ một thị trường nào cũng luôn có đầu cơ và đầu tư, chúng ta đặt đầu cơ BĐS với nghĩa hơi bị xấu quá" Nổi bật

Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm

Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm

19:31 , 26/10/2025
Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ đầu tư dự án nói gì?

Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ đầu tư dự án nói gì?

19:28 , 26/10/2025
Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?

Vành đai 2 đổi biển quảng cáo, 'bộ mặt' tuyến đường 10.000 tỷ sẽ ra sao?

19:26 , 26/10/2025
Khu "đất vàng" 2,5ha trên đường Tố Hữu được Hà Nội cho chuyển đổi để xây tổ hợp MIC TOWER gần 3.200 tỷ đồng

Khu "đất vàng" 2,5ha trên đường Tố Hữu được Hà Nội cho chuyển đổi để xây tổ hợp MIC TOWER gần 3.200 tỷ đồng

08:50 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên