TP.HCM: Đề xuất đến 2029 không còn xe xăng giao hàng, tài xế có thể trả góp 1 triệu đồng/tháng để mua xe điện

Sáng 22/8, Báo Thanh niên tổ chức Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí". Tại tọa đàm, Thạc sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM (HIDS) thông tin, hiện Đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ xe xăng sang xe điện cho toàn bộ tài xế công nghệ đã hoàn thành, có dự thảo gửi UBND TP.HCM.

Theo đó, năm 2026 sẽ bắt đầu lộ trình chuyển đổi bằng việc hạn chế không cho phép tài xế xe xăng đăng ký mới tham gia các nền tảng dịch vụ vận tải; các tài xế cũ có thời gian 3 năm (2026 - 2028) để chuyển đổi dần sang xe điện.

Dự thảo đề xuất cho tài xế vay trả góp mua xe điện với mức trả góp trung bình 1 triệu đồng/tháng trong vòng 3 năm, từ số tiền tiết kiệm nhiên liệu xăng dư.

Giám đốc HIDS đề nghị miễn lệ phí đăng ký trước bạ, miễn thuế giá trị gia tăng cho tài xế mua xe, cũng như cung cấp các gói vay ưu đãi khuyến khích các tài xế 2 bánh vay mua xe điện trả góp.

Cơ quan này kỳ vọng trong năm 2026 sẽ chuyển đổi được 30% lượng xe công nghệ và giao hàng hiện tại, năm 2027 sẽ chuyển đổi thêm 50% tài xế xe xăng sang xe điện.

"Đề án đề xuất ngân sách thành phố dành khoảng 50 tỉ đồng ngân sách, hỗ trợ cho 10.000 - 15.000 tài xế thuộc diện nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, mỗi tài xế được nhận 3 - 5 triệu đồng để góp phần trả trước đợt 1 (25% giá trị xe), qua tiết kiệm tiền xăng, tài xế có thể tiếp tục trả tiếp...", ông Hải thông tin.

Ông Lê Thanh Hải, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM (HIDS). Ảnh: Độc Lập/ Báo Thanh niên.

Đến 2028, theo đề án sẽ chỉ còn các gói vay ưu đãi, không miễn giảm lệ phí đăng ký trước bạ, miễn thuế giá trị gia tăng cho tài xế xe điện nữa. Theo HIDS, điều này đảm bảo nguyên tắc "ai chuyển đổi trước sẽ được lợi nhiều".

Đến ngày 1/1/2029, theo đề án sẽ không cho phép xe xăng 2 bánh cung cấp dịch vụ vận tải, giao hàng trên tất cả các nền tảng.

Trước đó, trong đề án, Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM đã phân tích về lợi ích kinh tế của việc chuyển từ xe xăng sang xe điện. Cụ thể, tài xế có thể tiết kiệm từ 300.000 – 400.000 đồng mỗi tháng, khoảng gần 5 triệu đồng/năm nếu chuyển sang xe điện.

Theo HIDS, các loại pin lithium-ion có tuổi thọ ngày càng tăng. Trung bình, mỗi xe điện chỉ tốn khoảng 3.000 – 5.000 đồng/lần sạc, đủ chạy 50 – 80km, thấp hơn rất nhiều so với chi phí nhiên liệu truyền thống. Cấu trúc đơn giản của xe điện nên chi phí bảo trì cũng thấp hơn.