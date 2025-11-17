Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trạm đổi pin xe điện đầu tiên ở Việt Nam: Làm bằng gỗ, màn hình máy tính cũ, 'quẹt thẻ' bằng Bằng lái xe, nay đã cán mốc 1 triệu lượt đổi

17-11-2025 - 07:57 AM | Doanh nghiệp

Chỉ mất khoảng 2 phút để đổi một viên pin tại trạm so với việc cắm sạc nhiều giờ đã khiến mô hình này nhanh chóng gây sốt vì tính tiện lợi.

Trong bối cảnh “cuộc chơi xe điện hai bánh” tại Việt Nam đang trở nên nóng dần, hệ thống trạm đổi pin là một điểm then chốt thay đổi cuộc chơi.

Chỉ mất khoảng 2 phút để đổi một gói pin tại trạm so với việc cắm sạc nhiều giờ đã khiến mô hình này nhanh chóng chứng minh tính tiện lợi.

Hoạt động đổi pin đang trở thành một mặt trận chiến lược khi nhiều “ông lớn” trong ngành nhanh chóng đầu tư mở rộng. VinFast tuyên bố sẽ triển khai 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm, hướng tới mạng lưới toàn quốc. Honda bắt đầu triển khai dịch vụ đổi pin tại các đại lý ủy quyền để bắt kịp xu thế chuyển dịch.﻿

Trước khi các ông lớn gia nhập mặt trận này, startup Việt mang tên Selex Motors đã triển khai ngay từ khi bắt tay vào xây dựng doanh nghiệp.

Theo thông tin trên website của công ty, tháng 9 năm 2025, ghi nhận mốc 1 triệu lượt đổi pin trên toàn hệ thống. Selex Motors cho biết, họ chọn con đường tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ mới.﻿

Sự ra đời của trạm đổi pin xe máy điện cũng là câu chuyện thú vị được nhà sáng lập chia sẻ.

Năm 2018, khi khái niệm “xe máy điện” còn mới mẻ ở Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phước Nguyên, nhà sáng lập Selex Motors, đặt ra một câu hỏi: "Tại sao chúng ta phải mất nhiều giờ để sạc pin, trong khi chỉ vài phút để đổ xăng?”.

Từ đó, hướng đi đổi pin thay vì sạc được hình thành. Người dùng có thể nạp năng lượng chỉ trong vài phút, không cần sở hữu pin, không lo pin chai hay hư hỏng. Trước đó, ở Việt Nam chưa xuất hiện mô hình này.﻿

Nhóm nghiên cứu của Selex có 4 người, bắt đầu từ con số 0. Sau 3 tháng, trạm đổi pin đầu tiên bằng gỗ được hoàn thiện – màn hình là máy tính bàn cũ, thẻ đổi pin là bằng lái xe thật. ﻿

Giai đoạn Covid-19 bùng phát, nhóm đã thiết kế 3D, mô phỏng, và lắp ráp trạm trong căn hộ nhỏ.﻿

Ảnh: Selex.vn

Kết quả là thế hệ trạm đổi pin thứ hai, rồi thứ ba vào năm 2021, được hoàn thiện và thử nghiệm thực tế cùng tài xế Viettel Post và Lazada Logistics.

Công ty tiếp tục phát triển xe điện, pin thông minh và nền tảng quản lý IoT – tạo nên hệ sinh thái xe máy điện toàn diện đầu tiên do người Việt làm chủ.

CEO Selex Motors: Tuy muộn, Việt Nam vẫn có thể dẫn đầu khu vực về xe điện, hành động ngay từ bài học của Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

