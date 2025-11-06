Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá 'lò sản xuất' tài khoản ảo cho đối tượng lừa đảo ở Campuchia

06-11-2025 - 13:33 PM | Kinh tế số

Công an TP Đà Nẵng đã phá đường dây, bắt nhóm 26 người chuyên tạo các tài khoản ảo để cung cấp cho các đối tượng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia.

Ngày 5/11, Công an TP Đà Nẵng cho hay đã triệt phá thành công đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) kiểm tra trụ sở Công ty Vietbot (53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ).

Triệt phá 'lò sản xuất' tài khoản ảo cho đối tượng lừa đảo ở Campuchia- Ảnh 1.

Công an triệt phá đường dây tạo tài khoản ảo phục vụ lừa đảo xuyên biên giới. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhóm 26 người do Đào Xuân Hoàng (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Nhóm này sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo...nhằm mục đích cho những người hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính.

Kiểm tra nơi ở của nhóm người này thuê, công an tiếp tục phát hiện 22 người đang sử dụng 26 máy tính để bàn, 26 CPU. Riêng phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối 169 thiết bị đăng nhập, 2.000 điện thoại di động.

Triệt phá 'lò sản xuất' tài khoản ảo cho đối tượng lừa đảo ở Campuchia- Ảnh 2.

Hệ thống thiết bị của nhóm đối tượng. Ảnh: CA.

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng bọn cho thuê, Công an xác định những người thuê sử dụng hầu hết là người hoạt động lừa đảo tại Campuchia .

Phòng An ninh mạng xác định doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot khoảng 2 tỷ đồng. Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một công ty xe điện Trung Quốc vừa ra mắt taxi robot, robot hình người với chip AI tự phát triển

Một công ty xe điện Trung Quốc vừa ra mắt taxi robot, robot hình người với chip AI tự phát triển Nổi bật

Từ nay đến 31/12/2025, người sinh vào 3 năm sau cần lưu ý đặc biệt 4 điều khi đổi thẻ căn cước

Từ nay đến 31/12/2025, người sinh vào 3 năm sau cần lưu ý đặc biệt 4 điều khi đổi thẻ căn cước Nổi bật

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Bắt đối tượng nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền

11:15 , 06/11/2025
CMC huy động 1.250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm cho dự án CCS Hà Nội

CMC huy động 1.250 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm cho dự án CCS Hà Nội

10:15 , 06/11/2025
Việt Nam đang bước vào “vùng tăng trưởng nhân lực” mạnh mẽ, những nghề chưa từng tồn tại 10 năm trước, nay trở thành 'cơ hội vàng' cho sinh viên trong tương lai

Việt Nam đang bước vào “vùng tăng trưởng nhân lực” mạnh mẽ, những nghề chưa từng tồn tại 10 năm trước, nay trở thành 'cơ hội vàng' cho sinh viên trong tương lai

10:07 , 06/11/2025
Vietcombank và nhiều ngân hàng đồng loạt phát cảnh báo khẩn

Vietcombank và nhiều ngân hàng đồng loạt phát cảnh báo khẩn

09:48 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên