Trung Nam Group xây cây cầu gần 5.000 tỷ đồng vùng Tây Nam Bộ, khoảng cách nhịp chính 250m lớn nhất Đông Nam Á: Vượt tiến độ 6 tháng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026

Ngày 4/9, Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp đại diện liên danh nhà thầu thi công Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (Trungnam E&C - thành viên của Trungnam Group) và các đơn vị liên quan đã tổ chức Lễ căng bó cáp dây văng đầu tiên của dự án cầu Phước An.

Cầu Phước An là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, kết nối trực tiếp khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai).

Khi hoàn thành, công trình rút ngắn gần 30km quãng đường vận chuyển hàng hóa đi miền Tây Nam Bộ, góp phần giảm tải áp lực cho tuyến quốc lộ 51, đồng thời hoàn thiện hệ thống logistics quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Dự án cầu Phước An có tổng chiều dài hơn 4,7 km, trong đó phần cầu dài 3,5 km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An. ﻿

Phần cầu chính dài hơn 1km. Nhịp chính của cầu với khoảng cách giữa hai trụ chính lên đến 250m, lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. ﻿

Cầu chính được thiết kế với bề rộng 27m, cầu dẫn rộng 23,5m, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đáp ứng tốc độ thiết kế 70km/h.

Công trình bảo đảm khổ thông thuyền cho tàu trọng tải 30.000 DWT, với bề rộng 135 m và tĩnh không 55m lớn nhất Việt Nam, phù hợp tiêu chuẩn thông thuyền quốc tế.

Cầu Phước An cùng với cầu Bình khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang là một trong những cây cầu có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.879 tỷ đồng, dự án khởi công từ tháng 6/2023.﻿

﻿Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (chủ đầu tư dự án cầu Phước An) cho biết, các nhà thầu đang triển khai nhiều mũi thi công để hoàn thành hai trụ nhịp chính.

Tính đến giữa tháng 4/2025, dự án đã hoàn thành hơn 60% khối lượng xây lắp, dự kiến hoàn thành trước hạn 6 tháng, tức cuối năm 2026 (ban đầu dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027).