Trung Quốc xuất hiện ứng dụng hẹn hò kỳ lạ: 3 năm sau vẫn ế sẽ được hoàn lại 7,6 triệu đồng

Trong bối cảnh thị trường hẹn hò trực tuyến Trung Quốc có quy mô hàng tỷ USD, một công ty khởi nghiệp mang tên Liangpei AI đang thử nghiệm cách tiếp cận khác với những ứng dụng hẹn hò thông thường.

Thay vì khuyến khích người dùng liên tục kết nối với nhiều người, nền tảng này tập trung vào mục tiêu tìm kiếm một mối quan hệ có khả năng tiến tới hôn nhân.

Ra mắt vào tháng 7/2026, Liangpei AI thu phí thành viên 2.000 NDT (khoảng 300 USD) mỗi năm. Theo chính sách được công bố, người dùng sẽ được hoàn lại toàn bộ khoản phí nếu vẫn chưa kết hôn sau 3 năm.

Ứng dụng hẹn hò của Trung Quốc gây chú ý với chính sách hoàn phí nếu người dùng vẫn độc thân sau 3 năm (Ảnh: Shutterstock)

Cam kết này gây chú ý bởi hôn nhân vốn là kết quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ khả năng kết nối của một ứng dụng. Tuy nhiên, nhà sáng lập nền tảng cho rằng các dịch vụ mai mối không nên tiếp tục thu lợi từ những người mãi chưa tìm được bạn đời.

Theo số liệu được công bố, thị trường hẹn hò trực tuyến Trung Quốc đạt quy mô 22,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ USD) trong năm 2024, với khoảng 280 triệu người dùng. Quy mô lớn cũng khiến các nền tảng phải đối mặt với bài toán làm sao giúp người dùng tìm được đối tượng thực sự phù hợp thay vì chỉ dừng lại ở việc tạo ra những cuộc trò chuyện.

Dùng AI phân tích người dùng, giới hạn kết nối một đối một

Khác với những ứng dụng hẹn hò chủ yếu dựa trên thông tin hồ sơ, Liangpei AI yêu cầu người dùng trải qua cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 20 phút với trí tuệ nhân tạo trước khi được ghép đôi.

Thông qua cuộc trao đổi này, hệ thống thu thập thông tin về hoàn cảnh gia đình, học vấn, nghề nghiệp, sở thích, tính cách, lối sống và kỳ vọng đối với người bạn đời. Những dữ liệu này được sử dụng để xây dựng hồ sơ cá nhân, phục vụ quá trình tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Một điểm đáng chú ý khác là quy tắc kết nối một đối một. Người dùng chỉ được trò chuyện trực tiếp với một người tại một thời điểm. Nếu muốn tìm hiểu ứng viên khác, họ phải kết thúc mối kết nối hiện tại trước.

Nhà sáng lập Zeng Xinxun cho rằng việc có quá nhiều lựa chọn đôi khi khiến người dùng khó xác định ai thực sự phù hợp với mình. Theo ông, nhiều ứng dụng hẹn hò hiện nay giống như những cuốn danh bạ trực tuyến, chỉ cung cấp thông tin cơ bản rồi để người dùng tự tìm hiểu đối phương.

Trong khi đó, tiêu chí lựa chọn bạn đời của giới trẻ ngày càng đa dạng và phức tạp. Sự tương đồng về sở thích hay công việc chưa chắc bảo đảm hai người có cùng quan điểm sống, cách ứng xử hoặc định hướng tương lai. Đây là những khía cạnh mà Zeng cho rằng công nghệ AI có thể hỗ trợ phân tích sâu hơn.

Trước khi thành lập Liangpei AI, Zeng từng tham gia phát triển công nghệ tìm kiếm AI cho Kimi, chatbot do công ty Moonshot AI của Trung Quốc phát triển. Ông quyết định rời công việc này để khởi nghiệp, từ bỏ quyền chọn cổ phiếu có giá trị tiềm năng lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Ý tưởng phát triển nền tảng mai mối xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của Zeng. Ông từng gặp vợ thông qua một ứng dụng hẹn hò. Cả hai đều viết hồ sơ cá nhân dài hơn 1.000 từ và quyết định gặp mặt sau một ngày trò chuyện. Theo ông, việc hai người sớm tìm được tiếng nói chung đến từ quá trình chia sẻ thông tin và tìm hiểu nhau ngay từ đầu.

AI còn tư vấn tình cảm, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần kiểm chứng

Ngoài chức năng ghép đôi, Liangpei AI còn phát triển công cụ mang tên "Chiến lược gia AI", có khả năng phân tích những vấn đề phát sinh trong quá trình hẹn hò dựa trên hồ sơ người dùng và lịch sử trò chuyện.

Theo một tình huống được chia sẻ, một người dùng nữ đã tìm đến công cụ này sau khi người đang hẹn hò đột ngột ngừng phản hồi tin nhắn. AI đưa ra nhận định rằng ngay cả khi bận rộn, một người cũng nên giải thích lý do vắng mặt trong vòng 3 ngày. Sau đó, người phụ nữ quyết định chấm dứt mối quan hệ và tiếp tục tìm kiếm đối tượng khác.

Để hạn chế tình trạng người đã kết hôn tham gia nền tảng, Liangpei AI yêu cầu người dùng cung cấp tên thật, ảnh đại diện và xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong tháng đầu tiên, hệ thống đã phát hiện hơn 150 tài khoản thuộc về những người đã kết hôn.

Người dùng Liangpei AI phải xác minh danh tính và tình trạng độc thân trước khi tham gia nền tảng (Ảnh minh hoạ AI)

Theo các báo cáo, ứng dụng hiện có hơn 35.000 người đăng ký, tỷ lệ chuyển đổi khoảng 9% và đã nhận được 15 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu USD) vốn đầu tư thiên thần.

Dù vậy, những con số này mới phản ánh mức độ tiếp cận ban đầu, chưa cho thấy hiệu quả thực sự của mô hình. Do mới ra mắt từ tháng 7/2026, nền tảng chưa có dữ liệu đầy đủ về tỷ lệ ghép đôi thành công hay số người dùng tiến tới hôn nhân.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, mô hình này nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng AI có thể giúp các cặp đôi hiểu rõ đối phương hơn trước khi kết hôn, qua đó giảm bớt những bất đồng trong đời sống hôn nhân. Một ý kiến khác đề xuất ứng dụng mở rộng công cụ tư vấn cho cả những người đã lập gia đình, bởi các cặp vợ chồng đôi khi cũng cần một bên trung gian khách quan để giải quyết mâu thuẫn.

Thực tế, AI có thể hỗ trợ phân tích thông tin, nhận diện điểm tương đồng và gợi ý đối tượng phù hợp, nhưng không thể bảo đảm hai người sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nguồn: SCMP, The star



