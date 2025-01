Trước khi lãnh đạo bị khởi tố, Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ xấu hơn 4.400 tỷ đồng tại Vietcombank, BIDV và VPBank

Ảnh minh họa

Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố 7 bị can để làm rõ các vi phạm. Trong đó, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và ông Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh của Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng về tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ông Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố tội tham ô tài sản.

Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và ông Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, cùng bị khởi tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Chân dung Tập đoàn Thiên Minh Đức

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001. Tập đoàn Thiên Minh Đức do bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Chu Thị Thành cũng là 1 trong 3 cổ đông sáng lập Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Sau 23 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tạo ra một hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…

Lĩnh vực xăng dầu là trụ cột quan trọng làm nên tên tuổi của Tập đoàn Thiên Minh Đức, công ty là đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu và khí hóa lỏng có quy mô lớn ở Bắc Trung Bộ. Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Năm 2019, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã đưa dự án Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào hoạt động. Dự án được xem là tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc Trung bộ. Tổng mức đầu tư của Tổng kho xăng dầu DKC vào khoảng 1.400 tỷ đồng.

Vào tháng 9/2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã tăng vốn lên 2.022 tỷ đồng. Trong đó bà Thành nắm giữ 77,15% vốn, ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) nắm giữ 22,77% vốn và một cá nhân khác nắm 0,08% vốn. Như vậy, hai mẹ con ông Chu Đăng Khoa nắm giữ tổng cộng 99,92% vốn của Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ông Chu Đăng Khoa từng có thời gian sống ở Nam Phi và kinh doanh kim cương, thường được gọi là "đại gia kim cương".

Công ty Thiên Minh Đức từng là doanh nghiệp đóng thuế hàng đầu tại Nghệ An năm 2021 với số tiền lên tới 1.820 tỷ đồng, và liên tục là một trong những doanh nghiệp địa phương đóng ngân sách lớn nhất. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, công ty này lại nằm ở vị trí đầu bảng về nợ thuế, với số tiền lên tới 950 tỷ đồng. Đến đầu năm 2024, cơ quan quản lý thuế đã buộc phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế, thu hồi khoản thuế nợ gần bằng 940 tỷ đồng bằng cách khấu trừ trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Ngày 8/1/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định xử phạt Thiên Minh Đức gần 188 triệu đồng do vi phạm các quy định liên quan đến bảo hiểm. Đến ngày 30 tháng 11 năm 2024, công ty này còn chưa thực hiện việc nộp đủ số bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho 108 người lao động của mình, với tổng số tiền nợ quá hạn lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức nợ xấu ngân hàng hơn 4.400 tỷ đồng

Không chỉ nợ thuế và bảo hiểm, Tập đoàn Thiên Minh Đức còn có dư nợ khủng tại ngân hàng và toàn bộ đã chuyển thành nợ xấu.

Theo dữ liệu chúng tôi có được, tính đến tháng 12/2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức có dư nợ gần 4.480 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.

Trong đó, Vietcombank là chủ nợ lớn nhất với tổng dư nợ hơn 3.022 tỷ đồng, toàn bộ là nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5).

BIDV cho Tập đoàn Thiên Minh Đức vay gần 1.266 tỷ đồng và ở trạng thái nợ xấu khác.

VPBank cho doanh nghiệp này vay gần 191 tỷ đồng và đều là nợ có khả năng mất vốn (Nợ nhóm 5).

Để đảm bảo cho các khoản vay trên, bà Thành và Tập đoàn Thiên Minh Đức đã sử dụng hàng loạt tài sản để làm tài sản thế chấp tại ngân hàng.

Trong đó, bà Chu Thị Thành đã dùng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức để cầm cố tại ngân hàng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng đang thế chấp hàng chục chứng chỉ tiền gửi thuộc sở hữu của công ty, của bà Chu Thị Thành và các cá nhân liên quan để vay vốn. Trong đó, các sổ tiết kiệm có giá trị từ hàng chục đến cả trăm tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo cho các khoản vay còn có nhiều xe tải, xe chở xăng dầu, tàu biển cũng như kho xăng dầu và hàng tồn kho thuộc sở hữu của Tập đoàn Thiên Minh Đức.