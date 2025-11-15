Trước khi thoái vốn khỏi Masan, Chaebol SK của Hàn Quốc đã làm gì?

Báo cáo kết quả hoạt động quý 3/2025 của SK cho thấy khoản đầu tư vào Masan được xếp ở nhóm tài sản chờ bán (held for sale), nhưng có khác biệt nhỏ so với đầu năm.

Theo báo cáo này, đầu tư của SK vào đối tác (investment in associates) là Masan (HoSE: MSN) đã thành 0, mang tên Masan Group Corporation. Lúc kết thúc năm 2024, con số này là 112,1 tỷ won (khoảng 76,9 triệu USD).

Tuy nhiên, báo cáo của SK cho thấy 1 khoản mới xuất hiện tại mục đầu tư chứng khoán (investment securities) là Masan Group Corporation_1 với giá trị là 182,2 tỷ won . Con số này tương đồng với thông tin từ tháng 10 rằng SK Invest VINA II Pte. Ltd của SK thực hiện chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN (trị giá khoảng 127 triệu USD ) thuộc sở hữu của tập đoàn này theo phương thức thỏa thuận.

Ngoài ra, với khoản đầu tư vào CrowdX và WinCommerce, báo cáo của SK cho thấy doanh nghiệp vẫn nắm giữ 4,9% và 8,6% tại đây.

﻿Về một số khoản đầu tư khác, báo cáo của SK cho biết khoản đầu tư vào Vingroup đã không còn (rỗng), khớp với thông tin trong báo cáo giữa năm 2025 rằng SK Investment Vina II Pte. Ltd đã bán hết cổ phiếu Vingroup vào ngày 5/8/2025.

SK Group đã trở thành cổ đông lớn của Masan vào năm 2018 sau khi chi ra 530 tỷ won (khoảng gần 11.000 tỷ đồng) để mua 9,5% vốn của Masan Group và nắm giữ quyền chọn bán cổ phần cho Masan vào năm 2024.

Đầu tháng 9/2024, SK Group và Masan Group đã công bố thống nhất gia hạn thời gian thực hiện quyền chọn bán của SK Group với cổ phiếu MSN thêm tối đa 5 năm. Cùng thời điểm, bà Chae Rhan Chun - đại diện cho SK Investment Vina I đã rút khỏi HĐQT của Masan group.

Thực tế, việc SK Group thoái vốn tại Masan không phải là động thái bất ngờ, mà đã được “bật đèn xanh” từ trước. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, tập đoàn Hàn Quốc này đã chuyển khoản đầu tư tại Masan (MSN) sang mục “tài sản chờ để bán”﻿.