Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau

31-10-2025 - 22:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ ngày 1/11 nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có quy định chuyển tiền phải khai báo Cục Phòng, chống rửa tiền.

Thông tư 27/2025/TT- NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Theo đó, mọi tổ chức tài chính khi thực hiện chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, hoặc chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên, đều có trách nhiệm thu thập thông tin giao dịch và gửi báo cáo điện tử đến Cục Phòng, chống rửa tiền.

Báo cáo này phải bao gồm đầy đủ thông tin về khách hàng, như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh, địa chỉ cư trú, quốc tịch đối với cá nhân; và tên giao dịch, địa chỉ, giấy phép thành lập, mã số thuế đối với tổ chức. Ngoài ra, thông tin về loại ngoại tệ, mục đích và nội dung giao dịch cũng phải được thể hiện rõ.

Từ 1/11, chuyển tiền phải khai báo đối với trường hợp sau- Ảnh 1.

Từ ngày 1/11/2025, các tổ chức tài chính thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc tương đương bằng ngoại tệ, sẽ phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền. (Ảnh minh hoạ)

Một số loại giao dịch được miễn khai báo gồm: các giao dịch phát sinh từ việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước; và các giao dịch chuyển tiền, thanh toán giữa các tổ chức tài chính, khi cả bên khởi tạo và bên thụ hưởng đều là tổ chức tài chính thực hiện hoạt động nhân danh chính mình.

Thông tư cũng quy định cụ thể về nghĩa vụ khai báo khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo kim khí quý hoặc đá quý có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Các loại tài sản phải khai báo bao gồm bạc, bạch kim, đồ trang sức, đồ mỹ nghệ hoặc hợp kim có chứa bạc, bạch kim, cùng các loại đá quý như kim cương, ruby, saphia, ê-mơ-rốt, và các công cụ chuyển nhượng có giá trị tương đương.

Người mang theo các loại tài sản này phải xuất trình hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh kim khí quý, đá quý; hoặc trong trường hợp không có hóa đơn, phải cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tất cả các giấy tờ cần xuất trình phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực, và nếu được lập bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch tiếng Việt có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Đối với việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt hoặc vàng khi xuất nhập cảnh, việc khai báo và xuất trình giấy tờ sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư 27/2025/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/11/2025. Trong thời gian chuyển tiếp đến hết ngày 31/12/2025, các tổ chức thuộc diện báo cáo vẫn tiếp tục thực hiện quy trình quản lý rủi ro và quy định nội bộ hiện hành. Từ ngày 1/1/2026, các đơn vị này phải hoàn tất việc điều chỉnh, cập nhật quy định và quy trình nội bộ để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu mới của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng cảnh báo rủi ro khi bỗng dưng được người quen thông báo chuyển tiền

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại biểu Quốc hội hiến kế huy động 500 tấn vàng trong dân

Đại biểu Quốc hội hiến kế huy động 500 tấn vàng trong dân Nổi bật

VietinBank, SHB, HDBank,… rục rịch đưa lượng lớn cổ phiếu ra thị trường

VietinBank, SHB, HDBank,… rục rịch đưa lượng lớn cổ phiếu ra thị trường Nổi bật

Bắt tạm giam phó phòng ngân hàng Tống Minh Hoà

Bắt tạm giam phó phòng ngân hàng Tống Minh Hoà

22:45 , 31/10/2025
Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản

Ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản

19:47 , 31/10/2025
VAFI ước tính lượng vàng trong dân tới hơn 2.000 tấn?

VAFI ước tính lượng vàng trong dân tới hơn 2.000 tấn?

18:54 , 31/10/2025
Nhờ đâu lợi nhuận VietinBank tăng vọt trong quý III/2025?

Nhờ đâu lợi nhuận VietinBank tăng vọt trong quý III/2025?

15:31 , 31/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên