Từ 1-7, cán bộ phải kê khai bổ sung khi tài sản biến động từ 1 tỉ đồng trở lên

07-01-2026 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Ngày 7-1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Quy định mới về kê khai tài sản: Biến động từ 1 tỉ đồng trở lên cần khai báo - Ảnh 1.

Phó Tổng TTCP Lê Tiến Đạt thông tin về các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Tiến Đạt cho biết việc sửa đổi, bổ sung luật nhằm phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, Luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo hướng quy định chung về các nội dung đánh giá cho phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương.

Luật giao Chính phủ quy định các tiêu chí đánh giá nhằm bảo đảm tính chủ động và tính chịu trách nhiệm của các bộ, UBND cấp tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, các quy định về trách nhiệm giải trình cũng được sửa đổi, bổ sung trong luật. Theo ông Lê Tiến Đạt, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình về quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó.

Luật cũng đã sửa đổi, bổ sung nhóm quy định liên quan đến kiểm soát tài sản, thu nhập, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong kiểm soát tài sản, thu nhập.

Tại luật này, đã sửa đổi, bổ sung quy định về giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung. Theo quy định mới, giá trị mỗi loại tài sản phải kê khai là từ 150 triệu đồng trở lên và giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai bổ sung là từ 1 tỉ đồng trở lên.

Đồng thời, quy định người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỉ đồng trở lên hoặc để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập.

Ông Lê Tiến Đạt cho biết thêm, luật đã sửa đổi, bổ sung quy định về phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời quy định người được giao tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Mua lá chuối từ nông dân không hóa đơn, cơ quan Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh làm điều này để chứng minh thanh toán đúng quy định

Theo Minh Chiến

Người Lao động

