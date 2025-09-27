Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ nay, 3 trường hợp tài khoản ngân hàng không thể chuyển khoản, giao dịch

27-09-2025 - 10:31 AM | Kinh tế số

Bắt đầu từ ngày 1/1/2025, ngân hàng tạm dừng/hạn chế giao dịch đối với chủ tài khoản chưa cập nhật sinh trắc học hoặc có giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu, thị thực...) hết hiệu lực.

Theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN (Thông tư 18) của Ngân hàng Nhà nước, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng (thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng...) có một số điều khoản có hiệu lực từ 1/1/2025, áp dụng với tài khoản thanh toán cá nhân. Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, hàng loạt ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khách hàng phải cập nhật đầy đủ thông tin giấy tờ và xác thực sinh trắc học để có thể tiếp tục giao dịch.

Theo đó, khách hàng/ chủ tài khoản sẽ bị tạm dừng/hạn chế giao dịch chuyển tiền/ thanh toán... trong các trường hợp sau:

Khách hàng không tiến hành cập nhật giấy tờ tùy thân đã hết hạn

Theo quy định mới, khách hàng phải cập nhật giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân (CMND), hộ chiếu hoặc Căn cước công dân (CCCD) cần phải còn hiệu lực. Thông tin giấy tờ tùy thân phải được cập nhật đầy đủ tại hệ thống ngân hàng.

Nếu chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới thay thế cho giấy tờ tùy thân hết hiệu lực (CMND, CCCD, Hộ chiếu, thị thực), khách hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền, thanh toán tại tất cả các kênh tại quầy, trực tuyến hay ATM.

Từ nay, 3 trường hợp tài khoản ngân hàng không thể chuyển khoản, giao dịch- Ảnh 1.

Cần lưu ý, kể từ thời điểm ngày 1/1/2025, tất cả thẻ CMND sẽ hết hiệu lực theo quy định của Luật Căn cước 2023. Những người chưa đổi sang CCCD bắt buộc phải đi làm thủ tục chuyển đổi và cập nhật thông tin này với ngân hàng để không bị gián đoạn giao dịch, khóa thẻ.

Khách hàng chưa đăng ký sinh trắc học bị dừng tất cả giao dịch online

Thông tư 18 cũng quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, từ 01/01/2025, khách hàng sẽ không thể giao dịch online nếu chưa xác thực sinh trắc học. Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ 1/1/2025 sẽ tạm dừng giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng của khách hàng có giấy tờ tùy thân hết hiệu lực hoặc hết hạn.

Từ nay, 3 trường hợp tài khoản ngân hàng không thể chuyển khoản, giao dịch- Ảnh 2.

Nhiều ngân hàng cũng thông báo từ chối giao dịch với những khách hàng chưa có dữ liệu sinh trắc học và thông tin dữ liệu tại ngân hàng không khớp đúng với dữ liệu của Bộ Công an…

Việc đăng ký sinh trắc học bao gồm các thông tin như vân tay hoặc nhận dạng khuôn mặt. Khách hàng có thể thực hiện thông qua ứng dụng ngân hàng hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch. Nếu chưa hoàn thành bước này, tài khoản sẽ bị tạm dừng mọi giao dịch từ ngày 1/1/2025. Đây là biện pháp để xác minh chính xác danh tính chủ tài khoản, ngăn ngừa các hành vi gian lận và giả mạo, bảo vệ tài sản của người dùng.

Quy trình 3 bước để xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng

Quy trình xác thực sinh trắc học lần đầu theo Quyết định 2345 gồm ba bước:

- Đầu tiên là chụp ảnh mặt trước, sau của căn cước công dân

- Chạm căn cước công dân gắn chip vào đầu đọc chip trên điện thoại để truyền dữ liệu

- Bước cuối cùng là quét khuôn mặt.

Khách hàng nước ngoài sở hữu các giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú hết hiệu lực

Trường hợp thứ ba, các giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú của khách hàng nước ngoài hết hiệu lực. Những khách hàng nước ngoài cư trú tại Việt Nam cũng phải cập nhật thông tin giấy tờ khi chúng hết hạn. Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến việc bị khóa giao dịch ngân hàng.

Thực hiện Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN, các ngân hàng đồng loạt thông báo sẽ từ chối giao dịch với những tài khoản có thông tin không khớp với dữ liệu từ Bộ Công an. Đặc biệt, đối với người nước ngoài và người gốc Việt chưa xác định quốc tịch, quy trình xác thực yêu cầu gặp mặt trực tiếp tại ngân hàng.


Theo KV

Phụ Nữ Số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Google: 90% nhân sự công nghệ đã dùng AI trong công việc

Google: 90% nhân sự công nghệ đã dùng AI trong công việc Nổi bật

4 loại giấy tờ quan trọng đã có trên VNeID, người dân cần biết ngay để đảm bảo quyền lợi

4 loại giấy tờ quan trọng đã có trên VNeID, người dân cần biết ngay để đảm bảo quyền lợi Nổi bật

Amazon nhận án phạt kỷ lục 2,5 tỷ USD, 35 triệu khách hàng sắp được bồi thường

Amazon nhận án phạt kỷ lục 2,5 tỷ USD, 35 triệu khách hàng sắp được bồi thường

10:00 , 27/09/2025
Thuộc Top 5 nước ASEAN về khả năng áp dụng AI vào thực tiễn, Việt Nam đang ở 'thời điểm vàng' để phát triển AI

Thuộc Top 5 nước ASEAN về khả năng áp dụng AI vào thực tiễn, Việt Nam đang ở 'thời điểm vàng' để phát triển AI

21:07 , 26/09/2025
Bảo hiểm chuyến đi - giải pháp công nghệ nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm số cho người tham gia giao thông

Bảo hiểm chuyến đi - giải pháp công nghệ nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm số cho người tham gia giao thông

19:56 , 26/09/2025
2 tiện ích trên Zalo mà người dùng không thể bỏ qua

2 tiện ích trên Zalo mà người dùng không thể bỏ qua

18:26 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên