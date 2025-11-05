Từ nhiệm vị trí TGĐ Hòa Bình (HBC), ông Lê Văn Nam vẫn làm Chủ tịch công ty xây dựng riêng, là đối tác quen mặt của Sunshine

Ngày 31/10/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thông báo miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Nam theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Văn Nam, người có hơn 20 năm kinh nghiệm và là kỹ sư trưởng thành từ HBC, được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 6/2023.

Trong hơn 2 năm đó, HBC vẫn chưa hết khó khăn, nhưng báo cáo tài chính đã ghi nhận trạng thái lợi nhuận dương từ quý 2/2023 đến nay.

Trước khi nộp đơn từ nhiệm vào cuối tháng 10/2025 khoảng bốn tháng, ông Nam đã thực hiện việc thoái sạch vốn tại HBC.

Ảnh từ trang chủ của công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Khang Thành

Dữ liệu doanh nghiệp ghi nhận, ông Lê Văn Nam (sinh năm 1976) hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Khang Thành (MST: 0302009506).

Khang Thành là một doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, hoạt động chính trong các lĩnh vực Tổng thầu xây dựng, tư vấn, thiết kế và quản lý dự án, tức là cùng ngành nghề với HBC. Trụ sở của công ty đặt tại Phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Khang Thành cũng là đơn vị ghi nhận nhiều dự án tiêu biểu, trong đó có mối liên hệ với các dự án lớn từ Sunshine Group, như Sunshine Sky City, Sunshine Golden River, Sunshine Diamond River.

Sau khi ông Nam từ nhiệm, Hội đồng quản trị HBC đã giao ông Lê Viết Hiếu – Phó Tổng Giám đốc thường trực, đồng thời là con trai Chủ tịch Lê Viết Hải – tạm thời điều hành hoạt động công ty cho đến khi bổ nhiệm nhân sự mới.

HBC đã liên tục có biến động nhân sự cấp cao từ tháng 8/2025 đến nay, với sự ra đi của hai Phó Tổng Giám đốc và một Giám đốc tài chính. Công ty sau đó đã bổ sung một nhân sự khác cho ghế Phó Tổng Giám đốc

Về kết quả kinh doanh, HBC vừa ghi nhận những tín hiệu tích cực trong Quý III/2025. Doanh thu thuần đạt 1.122 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt 188 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nguồn thu tài chính đột biến gần 230 tỷ đồng (theo báo cáo cho biết là từ khoản lãi chậm thanh toán theo phán quyết của tòa án).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, HBC thu về 2.760 tỷ đồng doanh thu và 240 tỷ đồng lãi sau thuế. Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn cách xa mục tiêu cả năm là 9.000 tỷ đồng doanh thu và 360 tỷ đồng lãi sau thuế, cho thấy những thách thức vẫn còn hiện hữu trong mảng xây dựng cốt lõi.