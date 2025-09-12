Xây dựng Hòa Bình (HBC) miễn nhiệm 3 lãnh đạo cấp cao trong tháng 9

Ngày 11/9, HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC) ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đinh Văn Thanh theo nguyện vọng cá nhân. Thời gian hiệu lực từ ngày 15/09/2025.

Ông Đinh Văn Thanh sinh năm 1975, ông gia nhập HBC năm 2019 với vai trò Giám đốc hạ tầng. Tháng 8/2020, ông được bầu làm Phó Tổng Giám đốc HBC kiêm Tổng Giám đốc CTCP 479 Hòa Bình.

Trước ông Thanh, ﻿HBC vừa thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính của bà Nguyễn Kim Loan theo nguyện vọng cá nhân, quyết định có hiệu lực ngày 5/9.

Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Anh làm Giám đốc Tài chính thay bà Loan, bắt đầu từ ngày 8/9. Trước khi được bổ nhiệm vị trí này, ông Đức Anh đang giữ vai trò là Trưởng phòng tài chính.



Xây dựng Hoà Bình cũng miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Phạm Hồng Hà theo nguyện vọng cá nhân, hiệu lực từ ngày 1/9/2025. Trong đó, ông Hà sinh năm 1987, trình độ kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.



Trong nửa đầu năm 2025, Xây dựng Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.636 tỷ đồng, giảm 57,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 51,37 tỷ đồng, giảm 93,8% so với cùng kỳ. ﻿

Ngày 6/9 vừa qua, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tham dự Lễ ký kết Đối tác Chiến lược và Tổng thầu dự án Gold Coast Vũng Tàu cùng với Chủ đầu tư Tập đoàn Gold Coast Holdings.﻿

Tổng giá trị đầu tư dự án giai đoạn 1 là 132.000 tỷ đồng (5 tỷ USD). dự án Gold Coast Vũng Tàu tọa lạc tại vị trí chiến lược tiếp giáp Quốc lộ 51, tại giao lộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Quốc lộ 55. Dự án cách Sân bay Quốc tế Long Thành chỉ khoảng 40 phút di chuyển, kết nối thuận tiện với hệ thống Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 1 nối dài, cùng các tuyến đường hiện hữu như Quốc lộ 22, Quốc lộ 13 và Xa lộ Hà Nội. ﻿