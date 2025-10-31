Xây dựng Hòa Bình (HBC) báo lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 tăng 138% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố kết quả kinh doanh Quý III/2025 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.122 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ lực, giúp lợi nhuận gộp tăng 10% lên 66,8 tỷ đồng, dù biên lợi nhuận duy trì ở mức ổn định.

Điểm sáng nổi bật của kỳ này là doanh thu tài chính tăng mạnh hơn 1.100%, đạt 229,5 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi chậm thanh toán được ghi nhận theo phán quyết của tòa án.

Nhờ nguồn thu tài chính đột biến và thu nhập khác tăng, lợi nhuận sau thuế Quý III/2025 đạt 188,3 tỷ đồng, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2024.

Hòa Bình đang đẩy nhanh các hoạt động tái cấu trúc quan trọng. Công ty đang tích cực triển khai đề án Tái cấu trúc toàn diện với các hoạt động trọng tâm bao gồm tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả để cải thiện dòng tiền, đàm phán với nhà cung cấp và nhà thầu phụ về phương án hoán đổi nợ thành cổ phiếu nhằm giảm áp lực tài chính.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu năm2025 dự kiến sẽ thấp hơn kế hoạch ban đầu do đa số các dự án mới chỉ bắt đầu triển khai từ quý III và quý IV. Giá trị sản lượng đã ký hợp đồng nhưng chưa thực hiện cho năm 2026 (backlog năm 2026) hiện tại của Hòa Bình là khá lớn (trên 10.000 tỷ đồng).

Hòa Bình tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào quản lý và thi công (BIM, PMS...), duy trì hệ thống quản lý tập trung. Công ty cũng đang được các ngân hàng BIDV, VietinBank, SeABank, MSB, TPBank, VPBank tín nhiệm, duy trì và gia hạn các hạn mức tín dụng quan trọng.