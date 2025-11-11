Từ thương hiệu cà phê 24h ở Sài Gòn đến sáu cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ: Cà phê Việt “cắm cờ” thị trường tỷ dân

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hôm 8/11/2025, ba cửa hàng Three O’Clock đầu tiên đã khai trương tại Gurugram (bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ) – một trong những trung tâm tài chính, công nghệ và thương mại lớn của nước này, nằm cách thủ đô New Delhi khoảng 30 km. Ba cửa hàng đặt tại các trung tâm thương mại Elan Epic Mall, AIPL Joy Central và AIPL Business Club, đều là các khu phức hợp tích hợp văn phòng hạng A, bán lẻ, ẩm thực và giải trí.

Trong tháng 11 và 12, Công ty FranGlobal – đối tác nhận quyền độc quyền của Three O’Clock tại tiểu lục địa Ấn Độ – sẽ tiếp tục mở thêm ba cửa hàng khác tại AIPL Joy Gallery, Elan Miracle và Airia Mall, nâng tổng số chi nhánh lên sáu. Đây là chuỗi cửa hàng quốc tế đầu tiên của thương hiệu cà phê Việt sau gần một năm ký kết hợp đồng nhượng quyền quốc tế.

Ông Gaurav Marya, Chủ tịch FranGlobal, cho biết Ấn Độ là thị trường tiềm năng khi có khoảng 65% dân số dưới 35 tuổi. Dù trà vẫn là thức uống phổ biến, văn hóa cà phê đang ngày càng phát triển trong giới trẻ. Theo ông Marya, Three O’Clock mang phong cách năng động, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới tại Ấn Độ.

“Chúng tôi mong muốn tạo dấu ấn mạnh mẽ về sự xuất hiện của một thương hiệu quốc tế mới mẻ nhưng chuyên nghiệp, bắt đầu cho kế hoạch mở rộng nhanh chóng và liên tục với kỳ vọng đạt 300 chi nhánh trong vòng 5 năm tới”, ông Gaurav Marya nói, đồng thời cho biết FranGlobal đã ký kết với các đối tác nhận quyền thứ cấp để mở rộng tại Gujarat và Hyderabad trong năm 2026.

Theo ông Marya, việc vận hành các cửa hàng được triển khai nhanh chóng nhờ Three O’Clock đã xây dựng sẵn nền tảng nhượng quyền chuyên nghiệp, từ quy trình vận hành, đào tạo, marketing cho đến chuỗi cung ứng. FranGlobal đánh giá cao sự chủ động trong việc bản địa hóa mô hình và sản phẩm để phù hợp với thị trường Ấn Độ.

Bà Thuận Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm CEO Three O’Clock, cho biết việc khai trương các cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ là kết quả của giai đoạn chuẩn bị kéo dài nhiều tháng giữa Teatime – công ty sở hữu thương hiệu – và đối tác FranGlobal.

“Đây không chỉ là những cửa hàng mới, mà là sự khởi đầu của hành trình kết nối văn hoá Việt Nam và Ấn Độ qua từng ly cà phê,” bà nói.

Theo thỏa thuận ký hồi tháng 1/2025, FranGlobal sẽ phát triển hệ thống Three O’Clock tại Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka và Bangladesh, với cam kết mở ít nhất 100 chi nhánh trong 10 năm. Ấn Độ là thị trường đầu tiên trong khu vực được triển khai.

FranGlobal là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhượng quyền và mở rộng thương hiệu quốc tế, từng hợp tác với nhiều thương hiệu F&B toàn cầu. Tiểu lục địa Ấn Độ hiện có hơn 1,9 tỷ dân, trong đó riêng Ấn Độ chiếm khoảng 1,4 tỷ người, là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới tính theo GDP danh nghĩa.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch Go Global Holdings – đơn vị vận hành chương trình Go Global Franchise Accelerator – cho biết Three O’Clock là một trong những thương hiệu Việt đầu tiên hoàn tất hợp đồng nhượng quyền quốc tế chỉ sau 8 tháng tham gia chương trình tăng tốc. Bà Vân đánh giá đây là ví dụ cho khả năng “xuất khẩu mô hình và thương hiệu” của các doanh nghiệp Việt, thay vì chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô.

Thương hiệu Three O’Clock được thành lập năm 2016 tại TP.HCM, định vị với mô hình cà phê mở cửa 24/24. Hiện thương hiệu có chín cửa hàng tại TP.HCM và một tại Hà Nội. Với mục tiêu “go global”, Three O’Clock định hướng trở thành thương hiệu cà phê Việt tiên phong trong hoạt động nhượng quyền quốc tế.