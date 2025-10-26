Tuần tới, một ngân hàng sẽ lăn chốt trả cổ tức

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – Mã: TPB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/10 tới đây (tức Thứ Sáu tuần tới) để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Ngân hàng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng tối đa gần 1.321 tỷ đồng, từ 26.420 tỷ đồng lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, TPBank đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 15% trong năm nay. Trong đó, ngân hàng đã chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vào hồi tháng 5/2025.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp TPBank thực hiện chia cổ tức bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Năm 2024, TPBank đã thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tổng số tiền mà ngân hàng chi ra là hơn 1.100 tỷ đồng. Ngân hàng cũng phát hành thêm 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 22.016 tỷ đồng lên 26.420 tỷ đồng.

TPBank là ngân hàng cuối cùng chốt danh sách cổ đông trong tháng 10/2025 để trả cổ tức trong cổ đông.

Trước TPBank, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) đã cùng chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5% (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 14/11 (BIDV) và 17/11/2025 (VietinBank).

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/10 để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 24/10/2025.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10/2025 để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%.