Tuần tới, sàn HoSE sẽ có thêm một ngân hàng: Ban lãnh đạo nắm 11% vốn, lợi nhuận 6 tháng cao gấp 5 lần cùng kỳ

Sau 6 năm giao dịch trên UPCoM, cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) sẽ chính thức chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) từ ngày 21/7. Trước đó, HoSE đã chấp thuận niêm yết gần 641 triệu cổ phiếu BVB, với giá tham chiếu trong ngày đầu là 13.100 đồng/cổ phiếu và biên độ giao dịch ± 20%

BVBank là ngân hàng thứ 22 niêm yết cổ phiếu trên HoSE và là ngân hàng thứ 3 niêm yết cổ phiếu trong năm 2026. Cổ phiếu BVB của BVBank đã dừng giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 9/7/2026 với giá đóng cửa 13.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên gần nhất đạt khoảng 2,8 triệu đơn vị/phiên.

Được thành lập từ năm 1992, BVBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có lịch sử hoạt động hơn 33 năm tại Việt Nam. Hiện ngân hàng có vốn điều lệ hơn 6.408 tỷ đồng, mạng lưới 126 điểm giao dịch trên toàn quốc và phục vụ hơn 2 triệu khách hàng.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc BVBank cho biết ngân hàng hiện có hơn 18.000 cổ đông, trong đó nhà đầu tư trong nước nắm giữ 99,96% cổ phần. HĐQT và ban điều hành sở hữu khoảng 11% vốn điều lệ. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài hiện được giới hạn ở mức 5%, trong khi nhiều ngân hàng đã sử dụng gần hết hoặc hết "room" ngoại.

Những năm gần đây, BVBank kiên định với chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, tập trung vào khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (SME). Song song với việc mở rộng quy mô kinh doanh, ngân hàng cũng đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, phát triển dữ liệu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hiệu quả quá trình chuyển đổi này đã phản ánh rõ nét qua các chỉ tiêu tài chính. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của BVBank đạt hơn 133.000 tỷ đồng, tăng gần 118% so với cuối năm 2020. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 78.000 tỷ đồng, tăng khoảng 96%, trong khi tổng thu nhập hoạt động đạt gần 2.910 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần so với 5 năm trước.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt gần 522 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi thành lập ngân hàng.

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 500 tỷ đồng, cao gấp khoảng 5 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 70% kế hoạch đề ra hồi đầu năm. Tăng trưởng đến từ cả hoạt động tín dụng, dịch vụ và việc cải thiện hiệu quả hoạt động, trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu kinh doanh đều ghi nhận diễn biến khả quan.

Trước kết quả tích cực này, ban điều hành BVBank đã điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm lên 1.000 tỷ đồng.