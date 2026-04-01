Tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo tin cực vui: Giá trị Vinhomes lập tức tăng 1 tỷ USD, cổ phiếu VHM cháy hàng

Phụng Tiên | 01-04-2026 - 09:39 AM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo tin cực vui: Giá trị Vinhomes lập tức tăng 1 tỷ USD, cổ phiếu VHM cháy hàng

Một trong những nội dung gây chú ý là phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 với mức chi trả cổ tức hẫu hĩnh.

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 21/04/2026 tại Hà Nội.

Năm 2025, Vinhomes ghi nhận tổng tài sản hợp nhất đạt mức 787.900 tỷ đồng. Doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 153.271 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm trước đó. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 23,6% và vượt kế hoạch mà cổ đông đã đề ra.

Động lực tăng trưởng chính đến từ việc bàn giao đúng tiến độ tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2-3 và Grand Park, cùng với doanh số bán hàng đạt mức kỷ lục 205.300 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.﻿

Năm 2026, Hội đồng quản trị Vinhomes đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 250.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 50.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai các siêu dự án đô thị nghỉ dưỡng và ven biển quy mô lớn như Vinhomes Green Paradise (2.870 ha tại TP. Hồ Chí Minh) và Vinhomes Global Gate Hạ Long (trên 4.100 ha tại Quảng Ninh).

Một trong những nội dung gây chú ý là phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 với mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% vốn điều lệ, tương đương khoảng 24.644 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu một cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Hiện Vinhomes có hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 41.074 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2025 đạt hơn 202.644 tỷ đồng.

Đặc biệt, Vinhomes đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình chiến lược khi trình cổ đông thông qua việc bổ sung thêm nhiều ngành nghề kinh doanh mới.

Danh mục bổ sung bao gồm sản xuất, truyền tải và phân phối điện, trong đó có hoạt động kinh doanh dịch vụ trạm sạc xe điện.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến lấn sân sang lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách đường sắt.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 1/4, cổ phiếu VHM tăng trần lên 110.200 đồng/cp với dư mua trần hơn 10 triệu cổ phiếu.
﻿Mức tăng này đưa giá trị vốn hoá Vinhomes tăng thêm hơn 1 tỷ USD.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

