Đầu tư dự án hàng tỷ đô la nhưng bán điện thu VND, Chủ tịch REE chỉ ra rủi ro khiến các dự án điện gió gặp khó

Mở đầu phiên thảo luận, ban lãnh đạo REE nhận định quy hoạch điện đang có sự chuyển dịch lớn khi các dự án điện khí LNG gặp khó khăn về nguồn cung khí LNG cũng như tua bin, dự kiến chỉ đạt 3-4 GW vào năm 2030 thay vì mục tiêu 20 GW.

Trong bối cảnh nhiệt điện than dần bị thay thế bởi năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, REE tập trung mạnh vào điện gió và điện mặt trời trên hồ.

Tham vọng nâng công suất lên 3GW và vấn đề của điện gió

Trong bối cảnh nhiệt điện than dần bị thay thế bởi năng lượng tái tạo và hạt nhân, REE đặt tham vọng nâng tổng công suất từ 1 GW hiện nay lên 3 GW vào năm 2030, tương ứng phát triển thêm 500 MW mỗi năm giai đoạn 2027-2030.

Hiện doanh nghiệp đã có giấy phép cho 328 MW điện gió và đang triển khai danh mục 700 MW điện mặt trời.

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Thanh đặc biệt lưu ý rủi ro tỷ giá là thách thức lớn đối với các siêu dự án điện gió ngoài khơi có suất đầu tư 3 tỷ USD/GW. Việc vay ngoại tệ nhưng thu tiền đồng trong khi VNĐ mất giá khoảng 5%/năm tạo áp lực tài chính lớn.

Trước việc cơ quan quản lý chỉ cam kết mua 85% sản lượng, REE đã kiến nghị Chính phủ các giải pháp: bao tiêu 100% sản lượng, cho phép thanh toán 60% bằng ngoại tệ, đảm bảo hạ tầng truyền tải và chuẩn hóa hợp đồng PPA theo chuẩn quốc tế.

Song song đó, REE vẫn tối ưu danh mục hiện hữu khi Thủy điện Thác Bà chỉ tiêu hao 0,5 mét khối nước/kWh nhờ vùng sinh thái tốt, còn cụm Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) đặt mục tiêu lợi nhuận đi ngang bằng cách thu hẹp dư nợ vay để bù đắp cho điều kiện thủy văn kém thuận lợi.

Động lực tăng trưởng từ hạ tầng nước, M&E và bất động sản

Ở mảng nước và môi trường, REE duy trì tỷ lệ sở hữu 30-40% tại Nhà máy nước Sông Đà (600.000 mét khối/ngày) và cụm miền Nam (300.000 mét khối/ngày).

Dù giá bán lẻ chưa điều chỉnh suốt ba năm, tập đoàn vẫn phối hợp kiến nghị biểu giá mới và chuẩn bị đấu thầu mở rộng nhà máy Thủ Đức 3 vào năm 2028, đồng thời xác định dự án điện rác vận hành năm 2027-2028 là động lực dài hạn.

Tại mảng bất động sản, REE ưu tiên tối ưu hóa tài sản với mục tiêu nâng tỷ lệ lấp đầy văn phòng từ 90% (hiện trống 30.000 mét vuông) lên mức 97-98%.

Riêng lĩnh vực cơ điện, doanh nghiệp vừa ký hợp đồng hơn 1.000 tỷ đồng về hạ tầng cho các trung tâm dữ liệu và đang tìm cơ hội tham gia thầu liên danh thầu tại các dự án LNG và các dự án bất động sản quy mô lớn.

Khép lại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch tài chính năm 2026 với doanh thu kỷ lục 12.230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.814 tỷ đồng và cổ tức năm 2025 tỷ lệ 25% (10% tiền mặt, 15% cổ phiếu).

Ông Mark Andrew Hutchinson, Thành viên HĐQT, khẳng định uy tín hơn 30 năm sẽ giúp REE huy động đủ vốn để gấp ba lần quy mô, đồng thời nhấn mạnh giá điện sạch cố định trong PPA là công cụ bảo hiểm rủi ro dài hạn.

Để chuẩn bị cho giai đoạn mới, đại hội cũng kiện toàn HĐQT gồm 7 thành viên, bầu bổ sung ông Nirukt Narain Sapru và ông Lee Liang Whye từ tập đoàn Jardine thay thế các thành viên vừa miễn nhiệm, bà Nguyễn Thị Mai Thanh tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch.